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Fortnite'ın Para Birimi V-Papel Fiyatlarına Zam: İşte Yeni V-Papel Fiyatları

Fortnite'ın Para Birimi V-Papel Fiyatlarına Zam: İşte Yeni V-Papel Fiyatları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 14:16

Epic Games cephesinden oyuncuları üzecek bir haber geldi. Fortnite'ın oyun içi para birimi olan V-Papel fiyatlarına hatırı sayılır bir zam geldi.

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Oynaması tamamen ücretsiz olan Fortnite ülkemizde de müthiş bir oyuncu kitlesine sahip.

Oynaması tamamen ücretsiz olan Fortnite ülkemizde de müthiş bir oyuncu kitlesine sahip.

Battle royale modunun yanında Lego Fortnite ve pek çok farklı diğer oyun moduyla da adeta bir oyun merkezi halini almış olan Fortnite şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri.

Oyun içi kostüm ve içerikler de elbette Fortnite'ın ana gelir modelini oluşturuyor.

Oyun içi kostüm ve içerikler de elbette Fortnite'ın ana gelir modelini oluşturuyor.

Unreal Engine oyun motorunun da sahibi olan Epic Games tarafından geliştirilen oyunun tüm modlarını oynamak ve etkinlikleri ücretsiz olsa da savaş bileti, oyun içi kostüm ve kozmetik satışları şirkete dudak uçuklatan gelirler sağlıyor.

Fortnite'ın oyun içi para birimi V-Papel bir zam haberi ile karşımızda.

Fortnite'ın oyun içi para birimi V-Papel bir zam haberi ile karşımızda.

Oyunlar konusunda neredeyse her güne bir zam haberi ile uyanırken bir bomba da Epic Games cephesinden geldi. Son olarak geçtiğimiz yılın sonbaharında güncellenen V-Papel fiyatlarına ülkemizde bir zam daha yolda.

Fortnite'ın yeni V-Papel ve oyun içi içerik fiyatları fiyatları ise şöyle:

Fortnite'ın yeni V-Papel ve oyun içi içerik fiyatları fiyatları ise şöyle:

  • Kod Adı: Meteor Paketi: 95 TL

  • Misyonsuz Kurye: 390 TL

  • Hediye Savaş Bileti: 179 TL

  • 1.000 V-Papel Paketi: 190 TL

  • 2.800 V-Papel Paketi: 485 TL

  • 5.000 V-Papel Paketi: 780 TL

  • 13.500 V-Papel Paketi: 1.898 TL

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