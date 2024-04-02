Fortnite'ın Para Birimi V-Papel Fiyatlarına Zam: İşte Yeni V-Papel Fiyatları
Fortnite'ın Para Birimi V-Papel Fiyatlarına Zam: İşte Yeni V-Papel Fiyatları
Epic Games cephesinden oyuncuları üzecek bir haber geldi. Fortnite'ın oyun içi para birimi olan V-Papel fiyatlarına hatırı sayılır bir zam geldi.
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Oynaması tamamen ücretsiz olan Fortnite ülkemizde de müthiş bir oyuncu kitlesine sahip.
Oyun içi kostüm ve içerikler de elbette Fortnite'ın ana gelir modelini oluşturuyor.
Fortnite'ın oyun içi para birimi V-Papel bir zam haberi ile karşımızda.
Fortnite'ın yeni V-Papel ve oyun içi içerik fiyatları fiyatları ise şöyle:
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