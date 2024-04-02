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CD Project'ten Yeni Witcher ve Cyberpunk Oyunları İçin Rahatlatan Mikro Ödeme Açıklaması

CD Project'ten Yeni Witcher ve Cyberpunk Oyunları İçin Rahatlatan Mikro Ödeme Açıklaması

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 11:59

Oyun dünyasının en çok tartışılan konularından biri de mikro ödemeler. Oyuncuları oyunda çeşitli avantajlar elde etmek için ödeme yapmaya teşvik eden mikro ödemeler konusunda sevilen stüdyo CD Project Red'den açıklama geldi.

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Çok oyunculu oyunlarda görmeye zaten alıştığımız mikro ödemelerin tek oyunculu oyunlarda da karşımıza çıkmaya başlaması Dragon's Dogma 2 ile birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

Çok oyunculu oyunlarda görmeye zaten alıştığımız mikro ödemelerin tek oyunculu oyunlarda da karşımıza çıkmaya başlaması Dragon's Dogma 2 ile birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

Oyunlarda farklı avantajlar elde etmek veya kozmetikler için oyuncuyu gerçek para ile ödeme yapmaya zorlayan mikro ödemelerin tek kişilik oyunlara da yavaş yavaş girmeye başlaması oyuncuların en çok dert yakındıkları konuların başında geliyor.

Yeniden alevlenen mikro ödeme tartışmaları hakkında The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi başarılı oyunlarıyla tanıdığımız CD Project Red'den ise yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Yeniden alevlenen mikro ödeme tartışmaları hakkında The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi başarılı oyunlarıyla tanıdığımız CD Project Red'den ise yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Firmanın en yetkili isimlerinden olan, CD Projekt Red CFO'su Piotr Nielubowicz katıldığı bir etkinlikte mikro ödeme tartışmalarına şirketi adına son noktayı koydu. Tek oyunculu oyunlarda mikro ödemelere sıcak bakmadıklarını ve yer vermeyi düşünmediklerini söyleyen CFO çok oyunculu oyunlarda ise mikro ödeme kullanabileceklerinin mesajını verdi.

CD Project Red oyun dünyasında oyuncu dostu tavırları ile takdir toplayan ender firmalardan.

CD Project Red oyun dünyasında oyuncu dostu tavırları ile takdir toplayan ender firmalardan.

'No DRM' mottosuyla oyunlarda Denuvo gibi koruma sistemlerine karşı duruşlarını adeta bir şirket politikası haline getiren CD Project Red oyuncuların oyunu korsan yollarla elde etseler bile kaliteli bir yapımı takdir edip firmayı destekleyeceklerini ve er geç oyunu satın alacaklarını savunuyor. Bunun yanında oyunlarına getirdikleri kaliteli ve ücretsiz ek paketlerle de oyuncuların gönüllerini çalmayı başarıyorlar.

Peki CD Project Red'in sıradaki projesi ne?

Peki CD Project Red'in sıradaki projesi ne?

Oyuncular tarafından çok sevilen Cyberpunk 2077'nin ek paketi Phantom Liberty'nin çıkışının ardından çalışanlarının neredeyse tamamını sıradaki The Witcher oyununa kaydıran CD Project Red yepyeni bir The Witcher macerası ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

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