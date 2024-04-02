CD Project'ten Yeni Witcher ve Cyberpunk Oyunları İçin Rahatlatan Mikro Ödeme Açıklaması
CD Project'ten Yeni Witcher ve Cyberpunk Oyunları İçin Rahatlatan Mikro Ödeme Açıklaması
Oyun dünyasının en çok tartışılan konularından biri de mikro ödemeler. Oyuncuları oyunda çeşitli avantajlar elde etmek için ödeme yapmaya teşvik eden mikro ödemeler konusunda sevilen stüdyo CD Project Red'den açıklama geldi.
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Çok oyunculu oyunlarda görmeye zaten alıştığımız mikro ödemelerin tek oyunculu oyunlarda da karşımıza çıkmaya başlaması Dragon's Dogma 2 ile birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.
Yeniden alevlenen mikro ödeme tartışmaları hakkında The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi başarılı oyunlarıyla tanıdığımız CD Project Red'den ise yüreklere su serpen bir açıklama geldi.
CD Project Red oyun dünyasında oyuncu dostu tavırları ile takdir toplayan ender firmalardan.
Peki CD Project Red'in sıradaki projesi ne?
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