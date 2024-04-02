CD Project'ten Yeni Witcher ve Cyberpunk Oyunları İçin Rahatlatan Mikro Ödeme Açıklaması

'No DRM' mottosuyla oyunlarda Denuvo gibi koruma sistemlerine karşı duruşlarını adeta bir şirket politikası haline getiren CD Project Red oyuncuların oyunu korsan yollarla elde etseler bile kaliteli bir yapımı takdir edip firmayı destekleyeceklerini ve er geç oyunu satın alacaklarını savunuyor. Bunun yanında oyunlarına getirdikleri kaliteli ve ücretsiz ek paketlerle de oyuncuların gönüllerini çalmayı başarıyorlar.