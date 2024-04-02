Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda. Bu hafta radikal değişikliklerin gerçekleşmediği listeye gelin birlikte göz atalım.
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1. Listenin başında elbette Counter-Strike 2 var.
2. EA Sports FC 24'de alıştığı sularda yüzüyor.
3. Oynaması ücretsiz PUBG: Battlegrounds da oyuncuların gözdelerinden.
4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.
5. Dragon's Dogma 2 ise fena düştü.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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