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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 11:22

Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda. Bu hafta radikal değişikliklerin gerçekleşmediği listeye gelin birlikte göz atalım.

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1. Listenin başında elbette Counter-Strike 2 var.

1. Listenin başında elbette Counter-Strike 2 var.

Valve'ın neredeyse rakipsiz rekabetçi FPS oyunu Counter-Strike 2 bu hafta da sürpriz olmayan biçimde listenin tepesinde. Yıl başından beri Palworld gibi sürpriz oyunların dümen suyunda kalmış olsa da CS2 yeniden ağırlığını hissettirmeye başladı diyebiliriz.

2. EA Sports FC 24'de alıştığı sularda yüzüyor.

2. EA Sports FC 24'de alıştığı sularda yüzüyor.

Listenin ilk üç sırasından kolay kolay düşmeyen EA Sports FC 24 bu hafta bir sıralık yükselişle lideri yakın takipte. EA'nin yeni futbol markası oyunculardan karışık yorumlar alsa da bir hayli popüler.

3. Oynaması ücretsiz PUBG: Battlegrounds da oyuncuların gözdelerinden.

3. Oynaması ücretsiz PUBG: Battlegrounds da oyuncuların gözdelerinden.

Listenin gediklilerinden olan PUBG: Battlegrounds bu hafta üç sıralık yükselişte. Battle royale türünün bayrağını bu hafta ilk üç içinde dalgalandıran oyunumuz ülkemizdeki oyuncuların gözdelerinden.

4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

4. Helldivers 2'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

Hem oyun dünyası hem de oyuncular Helldivers 2'ye bayıldı! Galaksinin en ırak köşelerine dahi demokrasi dağıttığımız oyun ne geliştiricisi ne de yayıncısı Sony'nin beklediği bir başarıya imza atarak müthiş satış rakamları gördü.

5. Dragon's Dogma 2 ise fena düştü.

5. Dragon's Dogma 2 ise fena düştü.

Geçtiğimiz haftadan bu yana tam üç sıra birden gerileyen Dragon's Dogma 2 buna karşın hala listenin ilk beşi içerisinde yer almayı başarıyor. Capcom imzalı RPG oyunu yalnız türe ilgisi olan oyuncuların değil, tüm oyun dünyasının dikkatini çekmeyi de başarmıştı.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Apex Legends

  • Black Desert

  • Football Manager 2024

  • The Elder Scrolls Onlineü

  • eFootball 2024

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