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Steam Fiyatı 400 TL'yi Aşan Oyun GOG Platformunda Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Steam Fiyatı 400 TL'yi Aşan Oyun GOG Platformunda Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 10:31

Ara sıra verdiği oyunlarla bizlerin yüzünü güldürmeyi başaran GOG platformu, yine kısa bir süreliğine kaçırmak istemeyeceğiniz harika bir yapımı ücretsiz olarak sunuyor.

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GOG sayesinde oyun kütüphanemiz büyüyor.

GOG sayesinde oyun kütüphanemiz büyüyor.

Epic Games ile her Perşembe günü ücretsiz bir oyuna sahip oluyoruz. Steam ise ayda yılda bir oyun vererek pek ilgimizi çekemiyor. Ama GOG ise sürpriz hediye duyuruları ile sık sık gündeme geliyor.

Steam fiyatı 400 TL'yi aşan Hammerting GOG'da ücretsiz oldu.

Steam fiyatı 400 TL'yi aşan Hammerting GOG'da ücretsiz oldu.

Steam platformu üzerinde 12,49 dolara satın alabileceğiniz oyun, kısa bir süreliğine GOG platformu üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. 4 Nisan günü bitecek bu kampanya sonrası oyun tekrar satın alınabilir bir fiyata yükselecek.

Cüce madenciler ile başa çıkabilir misiniz?

Cüce madenciler ile başa çıkabilir misiniz?

Aslen bir koloni simülatörü olan Hammerting, keşfedilmemiş Mara dağlarında yaşayan madenci cüceleri yöneteceğiniz ve bu süreçte kötülüğe karşı savaşanlar için en iyi zırh ekipmanlarını üreteceğiniz oldukça ilgi çekici bir senaryoya ev sahipliği yapıyor.

Ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;

Ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;

  • GOG hesabınıza giriş yapın. Şayet yoksa yeni bir tane oluşturun. 

  • Ana sayfada yer alan 'Giveaway' kutucuğunu bulun ve üzerine tıklayın. 

  • Açılan oyun sayfasında sağdaki yeşil 'Go to giveaway' butonuna tıklayın. 

  • Gerekli sayfaları geçtikten sonra işleminiz tamamlanacak. 

Böylelikle oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

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