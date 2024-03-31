Steam Fiyatı 400 TL'yi Aşan Oyun GOG Platformunda Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Steam Fiyatı 400 TL'yi Aşan Oyun GOG Platformunda Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Ara sıra verdiği oyunlarla bizlerin yüzünü güldürmeyi başaran GOG platformu, yine kısa bir süreliğine kaçırmak istemeyeceğiniz harika bir yapımı ücretsiz olarak sunuyor.
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GOG sayesinde oyun kütüphanemiz büyüyor.
Steam fiyatı 400 TL'yi aşan Hammerting GOG'da ücretsiz oldu.
Cüce madenciler ile başa çıkabilir misiniz?
Ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;
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