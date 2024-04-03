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Fiyatı 380 TL'yi Aşan The Elder Scrolls Online Steam'de Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu

Fiyatı 380 TL'yi Aşan The Elder Scrolls Online Steam'de Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 20:57

Oyun dünyasının en popüler IP'lerinden olan The Elder Scrolls evrenini bu kez de MMORPG olarak deneyimlememizi sağlayan The Elder Scrolls Online'ı kısa süreliğine ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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The Elder Scrolls oyun dünyasının en uzun soluklu ve sevilen serilerinden.

The Elder Scrolls oyun dünyasının en uzun soluklu ve sevilen serilerinden.

Şimdilerde gözümüz altıncı oyunundan gelecek yeni haberlerde olsa da seri 1994 yılında çıkan ilk oyunu Arena'dan beri oyuncuların gözdesi. Ana serinin şimdilik son oyunu ise oyun dünyasına uzak kişilerin dahi adını muhakkak duymuş olduğu Skyrim.

2014 yılında oyunculara sunulan The Elder Scrolls Online ise serinin ruhunu harika bir biçimde yaşatıyor.

2014 yılında oyunculara sunulan The Elder Scrolls Online ise serinin ruhunu harika bir biçimde yaşatıyor.

Tamriel'in her bir köşesini karış karış gezebildiğimiz, ana oyunlardaki pek çok karakter ve olayın kökenini de hikaye alt metninde barındıran The Elder Scrolls Online yalnız The Elder Scrolls hayranlarının değil, MMORPG tutkunlarının da keyifle oynadıkları bir yapım.

The Elder Scrolls Online Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

The Elder Scrolls Online Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

Yeni oyuncuların da bu dünyaya adım atabilmeleri için önümüzde güzel bir fırsat var. The Elder Scrolls online Steam'de kısa süre için oynaması tamamen ücretsiz. Ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira fırsat 9 Nisan tarihine kadar geçerli.

Peki oyunu ücretsiz olarak oynamaya nasıl başlayacağız?

Peki oyunu ücretsiz olarak oynamaya nasıl başlayacağız?

Steam'deki arama kısmına oyunun adını yazdıktan sonra oyunun sayfasında yer alan 'Oyunu oyna' butonuna tıklayarak The Elder Scrolls Online'ı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ardından bir hesap yaratarak oyuna giriş yapıp maceraya koyulabilirsiniz. Ücretsiz oynama süresinin sonuna geldiğinizde yarattığınız karakter ve ilerlemenizin silinmeyeceğini ve oyunun kısa süreliğine yüzde 75 indirimde olduğunu da hatırlatalım.

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