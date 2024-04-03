Fiyatı 380 TL'yi Aşan The Elder Scrolls Online Steam'de Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu
Fiyatı 380 TL'yi Aşan The Elder Scrolls Online Steam'de Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu
Oyun dünyasının en popüler IP'lerinden olan The Elder Scrolls evrenini bu kez de MMORPG olarak deneyimlememizi sağlayan The Elder Scrolls Online'ı kısa süreliğine ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
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The Elder Scrolls oyun dünyasının en uzun soluklu ve sevilen serilerinden.
2014 yılında oyunculara sunulan The Elder Scrolls Online ise serinin ruhunu harika bir biçimde yaşatıyor.
The Elder Scrolls Online Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.
Peki oyunu ücretsiz olarak oynamaya nasıl başlayacağız?
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