Steam Globalde Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Ülkemizde de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olsa da bizim listemizde genellikle PUBG: Battlegrounds'un altında kalan Apex Legends bu hafta global listede ise yükselişte. Geçtiğimiz haftaya göre dört sıra birden yükselen oyunumuz rakibinin de hemen üzerinde.