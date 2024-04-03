Steam Globalde Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam Globalde Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'in haftalık olarak paylaştığı veriler gelire göre en çok satan oyunların yanında tüm dünyanın oyun alışkanlıklarının nabzını tutmamız için hayli faydalı. Peki dünya genelindeki oyuncular bu hafta en çok neler oynamışlar?
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1. Counter-Strike 2 ülkemizde de olduğu gibi global listenin en tepesinde.
2. Helldivers 2 düşmek bilmediği gibi giderek yükseliyor da!
3. Apex Legends rakibinin hemen üstünde konumlanıyor.
4. PUBG: Battlegrounds yükselişte olsa da rakibini bu hafta geçemedi.
5. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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