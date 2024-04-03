Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Globalde Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Steam Globalde Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 19:12

Steam'in haftalık olarak paylaştığı veriler gelire göre en çok satan oyunların yanında tüm dünyanın oyun alışkanlıklarının nabzını tutmamız için hayli faydalı. Peki dünya genelindeki oyuncular bu hafta en çok neler oynamışlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Counter-Strike 2 ülkemizde de olduğu gibi global listenin en tepesinde.

1. Counter-Strike 2 ülkemizde de olduğu gibi global listenin en tepesinde.

Valve'ın oynaması tamamen ücretsiz olsa da para basma makinası diyebileceğimiz rekabetçi FPS oyunu esasında ilk sıranın müdavimi olsa da yılın Helldivers 2 ve Palworld gibi süprizlerinin rüzgarıyla biraz sallanmıştı. Son haftalarda ise yine tahtında.

2. Helldivers 2 düşmek bilmediği gibi giderek yükseliyor da!

2. Helldivers 2 düşmek bilmediği gibi giderek yükseliyor da!

Yılın en büyük sürprizlerinden olan Helldivers 2 müthiş bir satış başarısı elde etmekle kalmadı oyuncuların da adeta kalplerini çaldı! PlayStation oyuncularının oyunun Xbox konsollara da gelmesi için kampanya bile başlattıkları oyunumuz bu hafta bir sıra yükselerek ikinicilikte.

3. Apex Legends rakibinin hemen üstünde konumlanıyor.

3. Apex Legends rakibinin hemen üstünde konumlanıyor.

Ülkemizde de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olsa da bizim listemizde genellikle PUBG: Battlegrounds'un altında kalan Apex Legends bu hafta global listede ise yükselişte. Geçtiğimiz haftaya göre dört sıra birden yükselen oyunumuz rakibinin de hemen üzerinde.

4. PUBG: Battlegrounds yükselişte olsa da rakibini bu hafta geçemedi.

4. PUBG: Battlegrounds yükselişte olsa da rakibini bu hafta geçemedi.

İki sıralık bir yükselişle ilk beş içerisine adını yazdırmayı başaran PUBG: Battlegrounds da en popüler oynaması ücretsiz yapımlardan bir tanesi. Sevilen battle royale oyunu etkinlik ve güncellemelerle de ilgiyi üzerinde tutmayı başarıyor.

5. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

5. Steam Deck satışları Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Donanım konusunda yıllarca beklediğini bulamadıktan sonra Steam Deck ile bombayı patlatan Valve geçtiğimiz haftalarda cihazın OLED modelini de tanıtmıştı. Neredeyse tüm Steam kütüphanesini oynatabilen cihazın satışları ise hayli iyi gidiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Dragon's Dogma 2

  • Final Fantasy XIV Online

  • Warframe

  • Final Fantasy XIV: Dawntrail

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın