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Dragon's Dogma 2 Satış Rakamları Dudak Uçuklatan Seviyede!

Dragon's Dogma 2 Satış Rakamları Dudak Uçuklatan Seviyede!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 17:35

Bu yılın şüphesiz en iddialı oyunlarından birisi olan Dragon's Dogma 2'nin satış rakamları açıklandı. Bu kadar kısa bir sürede ulaştığı rakam gerçekten çok büyük bir başarı örneği olarak gösterilebilir.

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Kısa sürede büyük başarı.

Kısa sürede büyük başarı.

Çıkalı henüz 10 gün olan Dragon's Dogma 2'den büyük bir satış başarısı geldi. Capcom'un 22 Mart tarihinde oyuncuların beğenisine sunduğu yapım, geride kalan süreçte elde ettiği satış rakamıyla adeta dudak uçuklattı.

İncelemeler "karışık" ama oyuncular seviyor.

İncelemeler "karışık" ama oyuncular seviyor.

Oyun içi teknik hatalar başta olmak üzere mikro ödemelerin fazlalığı gibi durumlardan şikayetçi olan oyuncular her ne kadar Steam incelemelerinde olumsuz yorum yapıyor olsa bile, oyunun dünyasında gezmekten memnun olduklarını da her seferinde dile getiriyorlar.

Toplamda 2,5 milyon adet satmış durumda.

Toplamda 2,5 milyon adet satmış durumda.

22 Mart tarihinde çıktığından bu yana toplamda 2,5 milyon adet sattığı açıklanan Dragon's Dogma 2, gerçekten büyük bir başarıya imza atmış durumda. Ayrıca serinin toplamda 10 milyon sattığı da açıklandı.

Satışların giderek artması bekleniyor.

Satışların giderek artması bekleniyor.

Açıklanan rakamlardan sonra da satışların gün geçtikçe artması bekleniyor. Oyuncuların geri dönüşlerine kayıtsız kalmayan geliştirici Capcom'un mikro ödemeler konusunda yeni bir adım atacağı da söyleneneler arasında.

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