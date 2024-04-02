Dragon's Dogma 2 Satış Rakamları Dudak Uçuklatan Seviyede!
Dragon's Dogma 2 Satış Rakamları Dudak Uçuklatan Seviyede!
Bu yılın şüphesiz en iddialı oyunlarından birisi olan Dragon's Dogma 2'nin satış rakamları açıklandı. Bu kadar kısa bir sürede ulaştığı rakam gerçekten çok büyük bir başarı örneği olarak gösterilebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kısa sürede büyük başarı.
İncelemeler "karışık" ama oyuncular seviyor.
Toplamda 2,5 milyon adet satmış durumda.
Satışların giderek artması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda