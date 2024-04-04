İlk Gününden Bedava Olan Content Warning Hem Steam Hem de Twitch'i Sallıyor
İlk Gününden Bedava Olan Content Warning Hem Steam Hem de Twitch'i Sallıyor
Geçtiğimiz günlerde çıkan ve piyasaya sürüldüğü ilk 24 saat süresince bedava dağıtılan yeni korku oyunu Content Warning müthiş bir başarıya imza atmış vaziyette.
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Geçtiğimiz günlerde çıkan Content Warning'i bedava kapamayanlardansanız üzülmüş olmanızı anlıyoruz.
Content Warning neredeyse çıkar çıkmaz müthiş bir eş zamanlı oyuncu sayısına erişmeyi başardı.
Peki bu durumun sebebi ne? Content Warning oyunculara ne sunuyor?
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