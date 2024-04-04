İlk Gününden Bedava Olan Content Warning Hem Steam Hem de Twitch'i Sallıyor

Co-op bir deneyim vadeden oyunda amacımız arkadaşlarımızı korkunç ortamlarda tüyler ürpertici şeylerle uğraşırken filme almak ve bize verilen izlenme sayılarını tutturmak. Kısacası kameraya el sallayın çünkü artık YouTuber sayılırsınız! Yılın bir diğer süprizi Lethal Company ile büyük benzerlikler taşıyan oyun tam da 'arkadaşlarla mükemmel' olan o yapımlardan.