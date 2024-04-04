Görüş Bildir
Haberler
Gaming
İlk Gününden Bedava Olan Content Warning Hem Steam Hem de Twitch'i Sallıyor

İlk Gününden Bedava Olan Content Warning Hem Steam Hem de Twitch'i Sallıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 12:57

Geçtiğimiz günlerde çıkan ve piyasaya sürüldüğü ilk 24 saat süresince bedava dağıtılan yeni korku oyunu Content Warning müthiş bir başarıya imza atmış vaziyette.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde çıkan Content Warning'i bedava kapamayanlardansanız üzülmüş olmanızı anlıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde çıkan Content Warning'i bedava kapamayanlardansanız üzülmüş olmanızı anlıyoruz.

Henüz 1 Nisan tarihinde çıkan ve çıkışının ardından ilk 24 saat boyunca Steam'de bedava dağıtılan Content Warning sonrasında ise 4,49 dolarlık fiyat etiketiyle arz-ı endam etmeye başladı.

Content Warning neredeyse çıkar çıkmaz müthiş bir eş zamanlı oyuncu sayısına erişmeyi başardı.

Content Warning neredeyse çıkar çıkmaz müthiş bir eş zamanlı oyuncu sayısına erişmeyi başardı.

Henüz ilk gün dahi sona ermeden 200 binin üzerinde eş zamanlı oyuncuya erişmiş olan Content Warning yalnızca Steam'de değil, Twitch gibi yayın platformlarında da adeta patladı.

Peki bu durumun sebebi ne? Content Warning oyunculara ne sunuyor?

Peki bu durumun sebebi ne? Content Warning oyunculara ne sunuyor?

Co-op bir deneyim vadeden oyunda amacımız arkadaşlarımızı korkunç ortamlarda tüyler ürpertici şeylerle uğraşırken filme almak ve bize verilen izlenme sayılarını tutturmak. Kısacası kameraya el sallayın çünkü artık YouTuber sayılırsınız! Yılın bir diğer süprizi Lethal Company ile büyük benzerlikler taşıyan oyun tam da 'arkadaşlarla mükemmel' olan o yapımlardan.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?