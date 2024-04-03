Çok Konuşulan Stellar Blade'in Geliştiricileri Gözü Şimdiden Yeni Oyuna Dikti!
Çok Konuşulan Stellar Blade'in Geliştiricileri Gözü Şimdiden Yeni Oyuna Dikti!
Bu yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stellar Blade'in çıkışına sayılı günler kaldı. Biz oyunun çıkmasını beklerken geliştirici ekip gözünü yeni oyuna dikti.
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Stellar Blade'in çıkmasına sayılı günler kaldı.
Geliştirici ekip, yeni oyunları için iş ilanı açtı.
Yeni oyun, Stellar Blade'e benzer bir yapıda olacak.
Yeni oyun multiplatform olacak.
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