Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Çok Konuşulan Stellar Blade'in Geliştiricileri Gözü Şimdiden Yeni Oyuna Dikti!

Çok Konuşulan Stellar Blade'in Geliştiricileri Gözü Şimdiden Yeni Oyuna Dikti!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 22:51

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stellar Blade'in çıkışına sayılı günler kaldı. Biz oyunun çıkmasını beklerken geliştirici ekip gözünü yeni oyuna dikti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Stellar Blade'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

Stellar Blade'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

Bu yılın beklenen oyunlarından olan Stellar Blade, 26 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek. PlatStation 5'e özel olarak çıkacak yapım, aksiyon türünde olacak. İlgi çekici savaş sistemine sahip olan oyun, bir bilimkurgu macerasını bizlere sunacak.

Geliştirici ekip, yeni oyunları için iş ilanı açtı.

Geliştirici ekip, yeni oyunları için iş ilanı açtı.

Stellar Blade'in geliştiricisi Shift Up, yakın bir tarihte gelecek oyunları için bir iş ilanıaçtı. Geliştirici ekip, iş ilanında birçok alandan çalışan için kontenjan açtı. Bu kontenjanlar ise yazılım, tasarım ve sanat kısmından oluşuyor.

Yeni oyun, Stellar Blade'e benzer bir yapıda olacak.

Yeni oyun, Stellar Blade'e benzer bir yapıda olacak.

Gamingbolt tarafından gelen bilgilere göre, stüdyonun yeni oyunu aksiyon türünde olacak. Bunun yanında 'AAA' bir yapım olacak ve RPG ögelerini bünyesinde barındıracak. Hikâye kısmında da bilim kurgu teması korunacak.

Yeni oyun multiplatform olacak.

Yeni oyun multiplatform olacak.

Bildiğiniz üzere, Stellar Blade sadece PlayStation 5 için çıkacak. Geliştirici ekip, bir sonraki projede oyunlarını daha fazla platforma çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca bu yapım konsol ve PC'nin yanı sıra mobil platformlara da çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın