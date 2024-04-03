Söylenti: Yeni Prince of Persia Oyunu Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir!
Söylenti: Yeni Prince of Persia Oyunu Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir!
Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, bu yıl içerisinde yeni bir Prince of Persia oyunu görebiliriz.
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Bu söylenti, sağlam bir kaynağa dayanıyor.
Yeni oyunun ismi 'The Rogue Prince of Persia' olacak.
Oyunun geliştirici koltuğunda Dead Cells'in geliştiricisi oturuyor.
Yeni Prince of Persia erken erişim olarak Steam'e gelecek.
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