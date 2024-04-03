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Söylenti: Yeni Prince of Persia Oyunu Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir!

Söylenti: Yeni Prince of Persia Oyunu Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 20:58

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, bu yıl içerisinde yeni bir Prince of Persia oyunu görebiliriz.

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Bu söylenti, sağlam bir kaynağa dayanıyor.

Bu söylenti, sağlam bir kaynağa dayanıyor.

Daha önce birçok oyundan detay sızdıran Tom Henderson, Ubisoft tarafından yeni bir sızıntı ile gündeme geldi. Tom'un haberine göre geliştirme aşamasında olan ve bu yılın sonlarına doğru çıkması planlanan bir Prince of Persia oyunu var.

Yeni oyunun ismi 'The Rogue Prince of Persia' olacak.

Yeni oyunun ismi 'The Rogue Prince of Persia' olacak.

Yeni Prince of Persia oyununun ismi de sızıntılar arasında yer aldı. Elimizde olan diğer bilgilere göre de bu oyun roguelite bir yapıda olacak. Ayrıca bu yapım ücretsiz güncellemeler ile desteklenecek.

Oyunun geliştirici koltuğunda Dead Cells'in geliştiricisi oturuyor.

Oyunun geliştirici koltuğunda Dead Cells'in geliştiricisi oturuyor.

Dead Cells, roguelite türünün en iyi örneklerinden birisi konumunda. Bu durumun farkında olan Ubisoft da oyunun geliştirme aşamasını Evil Empire'a verdi. Oyunun arkasında türün tecrübeli bir geliştiricinin olması da oyuna olan güveni artırabilir.

Yeni Prince of Persia erken erişim olarak Steam'e gelecek.

Yeni Prince of Persia erken erişim olarak Steam'e gelecek.

Ubisoft yeni Prince of Perisa oyununu erken erişim olarak çıkartmayı planlıyor. Ayrıca, Steam'e ilk etapta oyun çıkartmaya sıcak bakmayan Ubisoft, bu yapımı direkt Steam platformuna çıkarmayı düşünüyor.

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