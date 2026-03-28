iPhone Kullanıcılarına Müjde: Kulaklıkla Anında Çeviri Özelliği Geldi

iPhone Kullanıcılarına Müjde: Kulaklıkla Anında Çeviri Özelliği Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2026 - 16:47

Dil engeli, seyahatlerde en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Google Translate, kulaklıkla canlı çeviri özelliğini artık iPhone kullanıcılarına açtı. 70’ten fazla dili destekleyen sistem, konuşmaları anında çevirebiliyor. Herhangi kablosuz kulaklıkla çalışabilmesi dikkat çekiyor. Özellik şimdiden teknoloji dünyasında konuşulmaya başladı.

iPhone kullanıcıları artık kulaklıkla anında çeviri yapabilecek

iPhone kullanıcıları artık kulaklıkla anında çeviri yapabilecek

Google Translate’in kulaklıkla canlı çeviri özelliği iOS cihazlara resmi olarak geldi. Sistem sayesinde iPhone kullanıcıları, kablosuz kulaklık takarak karşısındaki kişinin konuşmasını anında kendi dilinde duyabiliyor. 70’ten fazla dil desteği sunulması, özelliği oldukça dikkat çekici hale getiriyor. Özellikle seyahat edenler ve farklı diller konuşan kişilerle iletişim kuranlar için önemli kolaylık sağlıyor.

Google Translate ürün yöneticisi Sasha Kapur, özelliği aile yemeklerinde ve seyahat sırasında sıkça kullandığını söylüyor. Canlı çeviri, konuşmanın tonunu ve vurgusunu koruyarak daha doğal sonuçlar sunmayı hedefliyor.

Apple’a alternatif oldu ancak önemli farklar var

Apple’a alternatif oldu ancak önemli farklar var

Apple daha önce AirPods üzerinden canlı çeviri özelliği sunmuştu. Ancak Apple tarafında sistem yalnızca belirli AirPods modelleri ve destekli iPhone’larla çalışıyor. Google tarafında ise marka sınırlaması bulunmuyor. Herhangi kablosuz kulaklıkla kullanılabilmesi önemli avantaj olarak görülüyor.

Gizlilik tarafında ise dikkat çeken fark ortaya çıkıyor. Apple çeviri işlemini cihaz içinde yapıyor. Google Translate ise bulut sistemini kullanıyor. Dolayısıyla konuşmalar internet üzerinden işleniyor. Buna rağmen özellik, dil engelini ortadan kaldırma konusunda oldukça güçlü alternatif olarak değerlendiriliyor.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
