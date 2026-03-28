iPhone Kullanıcılarına Müjde: Kulaklıkla Anında Çeviri Özelliği Geldi

Apple daha önce AirPods üzerinden canlı çeviri özelliği sunmuştu. Ancak Apple tarafında sistem yalnızca belirli AirPods modelleri ve destekli iPhone’larla çalışıyor. Google tarafında ise marka sınırlaması bulunmuyor. Herhangi kablosuz kulaklıkla kullanılabilmesi önemli avantaj olarak görülüyor.

Gizlilik tarafında ise dikkat çeken fark ortaya çıkıyor. Apple çeviri işlemini cihaz içinde yapıyor. Google Translate ise bulut sistemini kullanıyor. Dolayısıyla konuşmalar internet üzerinden işleniyor. Buna rağmen özellik, dil engelini ortadan kaldırma konusunda oldukça güçlü alternatif olarak değerlendiriliyor.