İnternetten Ticarete Atılıyoruz 101: E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

miray soysal
06.05.2026 - 16:01

İnternetten satış yapmak artık sadece büyük markaların işi değil; doğru ürün, sağlam bir plan ve güvenilir bir altyapıyla herkes kendi dijital dükkanını açabilir. Ama “siteyi nereden kuracağım, ödeme nasıl alınır, ürünler nasıl yüklenecek?” gibi sorular başta biraz kafa karıştırabilir. 

Bu rehberde e-ticaret sitesi kurmanın temel adımlarını sade, anlaşılır ve gerçekçi şekilde birlikte inceliyoruz👇🏻

1. Ne satacağına karar vermelisin!

Öncelikle en temel sorudan başlayalım: İnsanlara ne sunacaksın? Herkesin sattığı standart ürünler yerine, gerçekten anladığın veya pazarda eksiğini hissettiğin bir niş bulmak her zaman avantaj sağlayacaktır.

Doğru ürün seni rakiplerinden birkaç adım öne çıkaracaktır.

2. Hedef kitle belirlemelisin!

Rotası olmayan bir gemi maalesef pek uzağa gidemez. Kime hitap edeceğini, rakiplerin kimler olduğunu ve bütçeni nasıl yöneteceğini mutlaka düşünmen gerekiyor.

3. İnternetten de olsa ticaret yapacaksan, işin resmi boyutunu halletmek zorundasın.

Bir şahıs şirketi veya limitet şirket kurarak vergi mükellefi olman, fatura kesebilmen için ön şarttır. Temelini baştan yasalara uygun ve sağlam at ki sonradan başın ağrımasın.

4. İnsanların seni dijital dünyada nasıl hatırlayacağını belirleyen en önemli detay ismin!

Akılda kalıcı, telaffuzu kolay ve mümkünse sattığın ürünle uyumlu bir marka adı bulmaya çalış. İsim bulduktan hemen sonra '.com' veya '.com.tr' uzantılı alan adının boşta olup olmadığını kontrol edip satın almalısın.

5. E-Ticaret altyapısına karar verme...

İşte şimdi işin en önemli kısmına geldik: Dijital dükkanını nerede açacaksın? E-ticaret sitesi kurarken sıfırdan yazılım yaptırmak kulağa özgürlük gibi gelse de çoğu zaman hem maliyetli hem de zaman alan bir süreçtir. Bu yüzden hazır e-ticaret altyapılarını değerlendirmek, özellikle başlangıç aşamasında çok daha pratik bir yol olabilir.

Ticimax gibi hazır sistemler; site kurulumu, ödeme seçenekleri, ürün yönetimi ve teknik destek gibi konularda işleri daha düzenli ilerletmene yardımcı olur. Böylece sen teknik detaylarda boğulmak yerine ürünlerine, müşterilerine ve markanı büyütmeye odaklanabilirsin.

6. İnsanlar karmaşık ve kafa karıştırıcı sitelerden saniyeler içinde kaçar bu sebeple tasarıma öncelik vermelisin.

Müşterilerin sitene girdiğinde darmadağın bir vitrinle veya yavaş açılan sayfalarla karşılaşmamalı. Temiz, gözü yormayan ve kesinlikle mobil uyumlu bir tasarım seçmek günümüzde bir zorunluluktur. Müşterinin işini kolaylaştıran bir tasarım seçmek en doğru adımdır.

7. İnternette kimse ürüne dokunamaz; onu ancak gözleriyle ve okuduklarıyla hissederler.

Bu yüzden bulanık, karanlık ve baştan savma fotoğraflar kullanmaktan kesinlikle kaçınmalısın. Çünkü farklı açılardan çekilmiş kaliteli görseller ve dürüst metinler iade oranlarını ciddi şekilde düşürür.

8. Güvenilir ödeme yöntemlerini entegre etme!

Müşteriyi ödeme ekranına kadar getirdin; şimdi sıra güvenli ve sorunsuz bir tahsilat deneyimi sunmakta. Online alışverişte müşterinin kart bilgilerini ve kişisel verilerini gönül rahatlığıyla paylaşabilmesi çok önemli. Ticimax’ın PCI DSS ve ISO gibi güvenlik/kalite standartlarına sahip altyapısı, bu sürecin daha güvenli ve profesyonel ilerlemesine yardımcı olur. Böylece sen ödeme tarafındaki teknik detaylara takılmadan, müşterinin alışverişi rahatça tamamlamasına odaklanabilirsin.

9. Güvenlik ve hukuki metinlerin hazırlanması: Hem kendi emeğini hem de müşterilerinin kişisel verilerini siber tehlikelerden korumak boynunun borcu!

Siteni güvenlik güncellemelerini aksatma ve müşteri verilerini şifreleyen altyapılar kullan. Mesafeli satış sözleşmesi, iade koşulları ve KVKK aydınlatma metni gibi hukuki sayfaları sitenin alt kısmına mutlaka ekle. Bu sadece yasal bir zorunluluk değil, markanın güvenilirliği için hayati bir detaydır.

10. SEO uyumlu yapı sayesinde arama motorlarında görünür olmalısın!

Dükkanı açtın ama tenha bir sokaktaysan kimse seni bulamaz; işte SEO seni kalabalık bir ana caddeye çıkarır. Yani sitenin sadece kurulması yetmez; insanların seni Google’da bulabilmesi de gerekir. Ticimax’ın SEO tarafında H etiketleri, sitemap, robot.txt, canonical yapı ve link yönetimi gibi özellikler sunuyor. Ticimax'ın yapay zeka destekli büyüme asistanı ile SEO uygun içerikleri senin için bulur, üretir ve yayına alır. Organik büyümeni ve LLM'lerde güçlenmeni sağlar. Sen yine bu detaylara hiç kafa yormuyorsun :)

11. Sosyal medya ve dijital reklamlar!

İnsanlara burada olduğunu ve satışa başladığını duyurman gerekiyor. Hedef kitlenin en çok vakit geçirdiği platformlarda aktif ol ve dikkat çekici, kaliteli paylaşımlar yap. Sitene doğrudan potansiyel müşteri çekmeye başla.

12. Geri bildirimleri değerlendirme!

İlk satışlar başladıktan sonra iş bitmiyor, aksine asıl e-ticaret maratonu o zaman başlıyor. Sitene kimlerin girdiğini, hangi ürünlerde daha çok vakit geçirdiğini analiz araçlarıyla düzenli olarak takip etmelisin. Müşterilerinizden gelen olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri asla kulak ardı etme; eleştiriler işinizi düzeltmek için harika fırsatlardır.

13. Son olarak, e-ticarete yeni başlayanlar için en rahatlatıcı konulardan biri de yalnız olmadığını bilmektir.

Çünkü işin başında “Bunu nasıl yapacağım?”, “Bir yerde takılırsam kime soracağım?” gibi sorular çok normaldir. Ticimax, kullanıcılarına teknik destek ekipleriyle yardımcı olduğunu ve e-ticaret sürecini daha iyi öğrenmek isteyenler için ücretsiz eğitimler sunuyor. Böylece siteyi kurduktan sonra her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, ihtiyaç duyduğun noktalarda destek alarak daha güvenli ilerleyebilirsin.

