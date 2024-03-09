İnsülin Direncine Çözüm Olacak Kan Şekerini Dengeleyen 10 Mükemmel Yemek Tarifi

Malzemeler:
⅓ su bardağı tuzsuz doğal fıstık ezmesi
3 yemek kaşığı pirinç sirkesi
2 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu
2 çay kaşığı esmer şeker
2 çay kaşığı acı sos, örneğin Sriracha
1 (14 ons) paket ekstra sert veya sert tofu
4 çay kaşığı kanola yağı, bölünmüş
100 g biber
2 yemek kaşığı ince doğranmış veya rendelenmiş taze zencefil
3 diş sarımsak, doğranmış
2 su bardağı taze karabiber, temizlenmiş
2 yemek kaşığı su, gerekirse daha fazla
4 yemek kaşığı tuzsuz kavrulmuş fıstık
2 su bardağı pişmiş esmer pirinç
Yapılışı:
Adım 1) Fıstık ezmesi, sirke, soya sosu, şeker ve acı sosu orta boy bir kasede karıştırın; düzgün olana kadar çırpın. Bir kenara koyun.
Adım 2) Tofuyu süzün; kağıt havlu ile kurulayın. Küpler halinde kesin; tekrar kurulayın.
Adım 3) 2 çay kaşığı yağı, orta-yüksek ateşte büyük bir yapışmaz tavada ısıtın. Tofunun yarısını ekleyin ve altı hafifçe kahverengi olana kadar karıştırmadan pişirin, yaklaşık 2 dakika. Karıştırın ve ara sıra karıştırarak, her yerinden kahverengi olana kadar 1 ila 2 dakika daha pişirin. Bir tabağa aktarın.
Adım 4) Tavaya kalan 1 çay kaşığı yağı ekleyin. Dondurulmuş sebzeleri, zencefili ve sarımsağı ekleyin; zencefil ve sarımsak kokulu olana ve sebzeler çözülene kadar 2 ila 3 dakika kavurun. Karabiberleri karıştırın. Su ekleyin, kapağını kapatın ve bezelyeler çıtır olana kadar 3 ila 4 dakika pişirin.
Adım 5) Sebzeleri tavada kenarlara itin. Rezerve edilen fıstık sosunu ortaya ekleyin ve karıştırarak ısıtın, yaklaşık 30 saniye. Sebzeleri sosa karıştırın. Rezerve edilen tofuyu ekleyin ve karıştırarak ısıtın, 30 ila 60 saniye. Gerekirse, kremamsı bir sos yapmak için daha fazla su ekleyin. Her porsiyonu 1 yemek kaşığı fıstık ile serpin; pirinç ile servis yapın.