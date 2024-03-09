İnsülin Direncine Çözüm Olacak Kan Şekerini Dengeleyen 10 Mükemmel Yemek Tarifi

Malzemeler:

1 ½ çay kaşığı kuru kekik

1 ½ çay kaşığı toz kimyon

¼ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı karabiber

4 büyük kemiksiz, derisiz tavuk butu

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 orta boy soğan

1 su bardağı kuskus

2 diş sarımsak

4 su bardağı ince dilimlenmiş kıvırcık lahana

2 su bardağı az tuzlu tavuk suyu

Yapılışı:

Adım 1) Kekik, kimyon, tuz ve karabiberi küçük bir kasede karıştırın. Tavuğun her iki tarafını baharat karışımına bulayın.

Adım 2) Büyük, ağır bir tavada, örneğin döküm demir, orta-yüksek ateşte 1 yemek kaşığı yağ ısıtın. Tavuğu ekleyin ve her iki tarafı da altın rengi olana kadar 2 ila 3 dakika pişirin. Bir tabağa aktarın.

Adım 3) Kalan 1 yemek kaşığı yağı ve soğanı tavaya ekleyin; sık sık karıştırarak yumuşamaya başlayana kadar 2 ila 4 dakika pişirin. Kuskus ve sarımsağı ekleyin; sık sık karıştırarak kuskusun hafifçe kızarmasını sağlayın. Kıvırcık lahanayı ve kalan baharat karışımını ekleyin.

Adım 4) Tavuk suyunun, ardından tavukları kuskusun içine yerleştirin. Ateşi orta-düşük seviyeye indirin, kapağı kapatın ve tavuk tamamen pişene ve kuskus yumuşayana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.