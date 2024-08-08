Instagram Yasağına "Prens" ile Tepki Veren Giray Altınok Yine Herkesi Güldürmeyi Başardı!
Instagram Yasağına "Prens" ile Tepki Veren Giray Altınok Yine Herkesi Güldürmeyi Başardı!
Prens dizisinin başarılı senaryo yazarı ve oyuncusu Giray Altınok, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Instagram yasağı ile ilgili yazan kullanıcıya 'Prens' ile yanıt verdi.
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Başarılı oyuncu Giray Altınok'a hem senaryo yazımını üstlendiği hem de başrol oyuncusu olduğu ''Prens'' dizisiyle hayran olduk.
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Tam yerinde esprileri ve karın ağrıtan şakaları ile bayıla bayıla izliyor ve takip ediyorduk ki...
Hepimizin gündemini meşgul eden Instagram yasağı ile ilgili Altınok'tan "Prens" tepkisi geldi.
Instagram yasağı ile ilgili yazan bir kullanıcısına yanıt veren Altınok, herkesi güldürdü.
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İşte Atınok'un paylaşımı😂
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