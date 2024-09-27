Instagram’dan Yeni Karar: 16 Yaşın Altındakiler İçin ‘Genç Hesap’ Uygulaması Başlıyor
Instagram’dan Yeni Karar: 16 Yaşın Altındakiler İçin ‘Genç Hesap’ Uygulaması Başlıyor
Instagram, uzun zamandır tartışmalara neden olan yaş sınırlaması için ilk adımı attı. 16 yaş altı kullanıcıları için ‘genç hesap’ uygulamasını devreye sokuyor.
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Sosyal medya uygulamalarındaki artan ‘genç nüfus’ sonrasında Instagram’dan yeni bir düzenleme kararı geldi.
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Instagram, 16 yaş ve altı kullanıcıları 'Genç Hesap' isimli bir düzenleme getiriyor.
Bu düzenlemeyle birlikte 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medyanın kötü etkilerinden korunmasını amaçlanıyor.
Çocuklar sadece takipleştiği kişilerle mesajlaşıp, takipleştiği kişinin içeriklerine ulaşabilecek. Yeni profillerde ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyaç olacak.
16 yaşından küçükler her gün 60 dakikalık kullanımın ardından uygulamadan çıkmaları gerektiğini söyleyen bildirimler alacak.
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Gece saat 22.00 ile sabah saat 07.00 arasında gece modu devreye giriyor ve gece boyunca bildirimler sessize alınıyor. Uygulamanın Türkiye’de 2025 ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor.
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