Instagram Çöktü mü? 17 Mart Instagram Arama Butonu Çalışmıyor
Instagram Çöktü mü? 17 Mart Instagram Arama Butonu Çalışmıyor
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, zaman zaman yaşanan erişim problemleriyle gündemimize geliyor. Geçtiğimiz günlerde X'te uzun süreli bir erişim problemi yaşanmış ve birçok kullanıcı Instagram'ı tercih etmişti. Bu kez de Instagram'da bir problem yaşandı. Birçok kullanıcı Instagram'ın bir özelliğini kullanamadığını aktardı.
İşte 17 Mart Instagram problemine dair detaylar...
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Instagram Arama Butonu Çöktü mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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