Instagram Çöktü mü? 17 Mart Instagram Arama Butonu Çalışmıyor

17 Mart Pazartesi akşamı birçok kullanıcı Instagram'da bir problem yaşadığını belirtti. Mynet'in aktardığı habere göre kullanıcılar, Instagram'ın arama butonunun çalışmadığını fark etti. Bir kullanıcıyı, bir konuyu veya bir sayfayı aramak isteyen kullanıcılar, sorunla karşılaştı. Instagram'ın arama kısmı çöktü.

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. 17 Mart Instagram erişim sorununu bazı kullanıcılar yaşarken bazıları bir problem olmadığını aktardı.