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Instagram Çöktü mü? 17 Mart Instagram Arama Butonu Çalışmıyor

Instagram Çöktü mü? 17 Mart Instagram Arama Butonu Çalışmıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 22:38

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, zaman zaman yaşanan erişim problemleriyle gündemimize geliyor. Geçtiğimiz günlerde X'te uzun süreli bir erişim problemi yaşanmış ve birçok kullanıcı Instagram'ı tercih etmişti. Bu kez de Instagram'da bir problem yaşandı. Birçok kullanıcı Instagram'ın bir özelliğini kullanamadığını aktardı.

İşte 17 Mart Instagram problemine dair detaylar...

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Instagram Arama Butonu Çöktü mü?

Instagram Arama Butonu Çöktü mü?

17 Mart Pazartesi akşamı birçok kullanıcı Instagram'da bir problem yaşadığını belirtti. Mynet'in aktardığı habere göre kullanıcılar, Instagram'ın arama butonunun çalışmadığını fark etti. Bir kullanıcıyı, bir konuyu veya bir sayfayı aramak isteyen kullanıcılar, sorunla karşılaştı. Instagram'ın arama kısmı çöktü.

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. 17 Mart Instagram erişim sorununu bazı kullanıcılar yaşarken bazıları bir problem olmadığını aktardı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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