Instagram Açıldı Sıra Telegram’da: Türkiye'de 8 Milyondan Fazla Kullanıcısı Olan Telegram da Kapatılabilir!

Telegram'a, BTK tarafından 'çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini' gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

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