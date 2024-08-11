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Instagram Açıldı Sıra Telegram’da: Türkiye'de 8 Milyondan Fazla Kullanıcısı Olan Telegram da Kapatılabilir!

Instagram Açıldı Sıra Telegram’da: Türkiye'de 8 Milyondan Fazla Kullanıcısı Olan Telegram da Kapatılabilir!

Instagram Telegram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.08.2024 - 09:55 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 10:15

Telegram'a, BTK tarafından 'çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini' gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi. 

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberinin detayları… 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısı bulunan Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısı bulunan Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Telegram'da açılan bazı kanallarla vatandaşlara uyuşturucu temin edildiği belirlenirken "Uyuşturucu Tacirleri" adlı kanalın 19 bine yakın abonesi olduğu görüldü.

Telegram'da açılan bazı kanallarla vatandaşlara uyuşturucu temin edildiği belirlenirken "Uyuşturucu Tacirleri" adlı kanalın 19 bine yakın abonesi olduğu görüldü.

Erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videoların satıldığı öğrenilirken, pedofili videolarının da burada 5 bin ila 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videoların satıldığı öğrenilirken, pedofili videolarının da burada 5 bin ila 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu ifade ediliyor.
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