Instagram Boş Yere mi Kapatıldı? Instagram Açıldı Ancak Haniye Paylaşımları Yeniden Kaldırıldı!
Instagram Boş Yere mi Kapatıldı? Instagram Açıldı Ancak Haniye Paylaşımları Yeniden Kaldırıldı!
BTK tarafından 2 Ağustos’ta kapatılan Instagram dün itibarıyla yeniden erişime açıldı. Instagram’ın kapatılma gerekçesi olarak Hamas lideri Haniye paylaşımlarının kaldırılması gösterilmişti.
8 günlük kapalı kalma sonrasında yeni anlaşmalar yapıldı, Instagram yeniden açıldı, hatta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilk paylaşımını Haniye için yaptı.
Ancak Instagram kullanıcıları, Haniye için yapılan paylaşımların yeniden kaldırıldıklarını paylaştı. Peki bu durumda Instagram 8 gün boyunca boş yere mi kapalı kalmış oldu?
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Türkiye 2 Ağustos sabahına Instagram yasağı ile uyanmıştı. 8 gün boyunca kapalı kalan Instagram dün itibarıyla yeniden erişime açıldı.
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Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasının sebebi olarak İsmail Haniye paylaşımlarının engellenmesi gösterilmişti.
Yapılan görüşmeler neticesinde Instagram’ın Türkiye’nin şartlarını kabul ettiği bu nedenle de yeniden erişime açıldığı belirtilmişti.
Yapılan anlaşma sonucunda Instagram yeniden erişime açıldı, hatta İletişim Başkanı Fahrettin Altun da başta olmak üzere birçok kişi ilk paylaşımını Haniye için kullandı.
Ancak Haniye paylaşımı yapan bir çok kişi, paylaşımlarının Instagram tarafından yeniden kaldırıldığını belirtti.
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Bu da akıllara şu soruyu getirdi: INSTAGRAM 8 GÜN BOYUNCA BOŞ YERE Mİ KAPATILDI? YOKSA BİR KEZ DAHA MI KAPATILACAK?
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