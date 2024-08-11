Instagram Boş Yere mi Kapatıldı? Instagram Açıldı Ancak Haniye Paylaşımları Yeniden Kaldırıldı!

BTK tarafından 2 Ağustos’ta kapatılan Instagram dün itibarıyla yeniden erişime açıldı. Instagram’ın kapatılma gerekçesi olarak Hamas lideri Haniye paylaşımlarının kaldırılması gösterilmişti.

8 günlük kapalı kalma sonrasında yeni anlaşmalar yapıldı, Instagram yeniden açıldı, hatta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilk paylaşımını Haniye için yaptı.

Ancak Instagram kullanıcıları, Haniye için yapılan paylaşımların yeniden kaldırıldıklarını paylaştı. Peki bu durumda Instagram 8 gün boyunca boş yere mi kapalı kalmış oldu?