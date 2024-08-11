İsrailli Şarkıcı Ofer Nevi’den Netanyahu’ya Skandal Çağrı! "Türkiye'ye Atom Bombası At"

İsrailli şarkıcı Ofer Nevi'den Türkiye hakkında tepki çeken bir çağrı geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenen şarkıcı Nevi 'İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at' ifadelerini kullandı. Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda da bulunan Levi'nin sözleri tepkilere neden oldu.