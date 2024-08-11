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İsrailli Şarkıcı Ofer Nevi’den Netanyahu’ya Skandal Çağrı! "Türkiye'ye Atom Bombası At"

İsrailli Şarkıcı Ofer Nevi’den Netanyahu’ya Skandal Çağrı! "Türkiye'ye Atom Bombası At"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.08.2024 - 09:35

İsrailli şarkıcı Ofer Nevi'den Türkiye hakkında tepki çeken bir çağrı geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenen şarkıcı Nevi 'İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at' ifadelerini kullandı. Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda da bulunan Levi'nin sözleri tepkilere neden oldu. 

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Son dönemde artan 3. Dünya Savaşı dedikoduları devam ederken İsrailli şarkıcı Ofer Nevi’den skandal Türkiye açıklaması geldi.

Son dönemde artan 3. Dünya Savaşı dedikoduları devam ederken İsrailli şarkıcı Ofer Nevi’den skandal Türkiye açıklaması geldi.

TV100'de yer alan habere göre; kaydettiği videoyu paylaşan İsrailli şarkıcı Levi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

TV100'de yer alan habere göre; kaydettiği videoyu paylaşan İsrailli şarkıcı Levi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.

Açıklamalarında Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.
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