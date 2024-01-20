Instagram'a Yeni Gelen Özellikle Genç Kullanıcılar Artık Geceleri Uygulamayı Kullanamayacaklar
Instagram'a Yeni Gelen Özellikle Genç Kullanıcılar Artık Geceleri Uygulamayı Kullanamayacaklar
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Instagram, genç kullanıcılarını daha sağlıklı bir sosyal medya kullanımına teşvik etmek için yeni bir gece uyarıları özelliğini devreye aldı.
Bu özellik gençlerin gece geç saatlerde, özellikle saat 22.00'den sonra Instagram'da Reels videoları izlemesi veya mesajlaşması gibi aktivitelerde 10 dakikadan fazla vakit geçirmeleri halinde devreye girecek.
Aktif olduğunda kullanıcıya geç saat olduğunu hatırlatan ve uygulamayı kapatıp uyumaları için uyarı niteliğinde mesajlar gönderecek.
Bu bildirimler otomatik olarak gösterilecek ve genç kullanıcılar tarafından kapatılamayacak.
Instagram'ın bu adımı, gençlerin uygulamada geçirdikleri vakti sınırlamaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası.
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Uygulama, genç kullanıcılara düzenli olarak mola vermelerini hatırlatan tam ekran “Ara Ver” hatırlatıcıları ve bildirimleri sessize alarak sosyal medya etkileşimlerinden belirli bir süre uzak durmalarını sağlayan “Sessiz Mod” gibi diğer özellikler de sunuyor.
Ayrıca Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcılar için potansiyel olarak zararlı olabilecek içerik türleri otomatik olarak kısıtlanıyor.
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