Instagram’a Hangi Avrupa Ülkesinden Fotoğraf Atmalısın?
Instagram’a Hangi Avrupa Ülkesinden Fotoğraf Atmalısın?
Instagram profilini süsleyecek fotoğrafları hangi Avrupa ülkesinde çekilmelisin? Hazırsan teste başlayabiliriz! 👇
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1. Teste seni tanımakla başlayalım: Seyahat etmek senin için ne ifade ediyor?
2. Tatil için tercihin hangisi?
3. Pekii, fotoğraf çekerken en çok hangi konuya odaklanırsın?
4. Gittiğin yerlerde en çok hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsun?
5. Hangi mevsimde seyahat etmek sana daha cazip geliyor?
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6. En çok hangi manzarayı fotoğraflamak istersin?
7. Müzik zevkini de öğrenebilir miyiz?
8. Gezerken sıklıkla kullandığın ulaşım aracı hangisi?
9. Hangi mekân seni daha çok cezbediyor?
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