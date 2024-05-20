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İnsanların Yaşadıkları Travmatik Olaylardan Sonra Öğrendikleri Kıymetli 15 Hayat Dersi

İnsanların Yaşadıkları Travmatik Olaylardan Sonra Öğrendikleri Kıymetli 15 Hayat Dersi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 12:01

Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ve belki de en önemlisi bu zorluklardan bir ders öğrenebilmek. Bugün, zor zamanlardan geçmiş insanların öğrendikleri hayat derslerine bakıyor olacağız. Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Geçtiğimiz günlerde sinir hasarına sebep olan bir hastalık geçirdim. Ailemden ve arkadaşlarımdan ne kadar fazla kişinin beni aramaya bile tenezzül etmediğine çok şaşırdım."

1. "Geçtiğimiz günlerde sinir hasarına sebep olan bir hastalık geçirdim. Ailemden ve arkadaşlarımdan ne kadar fazla kişinin beni aramaya bile tenezzül etmediğine çok şaşırdım."

'İnsanların işine yaramadığında nasıl seni yalnız bıraktıklarını çok iyi anladım.'

2. "Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlumu kaybettim ve haftada 50-60 saat çalışan birisi olarak önceliklerimin ne kadar yanlış olduğunu fark ettim."

2. "Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlumu kaybettim ve haftada 50-60 saat çalışan birisi olarak önceliklerimin ne kadar yanlış olduğunu fark ettim."

'Onunla sahip olabileceğim anılar yerine işi tercih etmiştim...'

3. "Travmalarım sonucu çok güçlü bi empati yeteneğine sahibim ve çevremdekilerin zor zamanlarında onları nasıl rahatlatırım çok iyi biliyorum."

'Yan etkisiyse günden güne korku içinde yaşıyor olmam ve hayatın sürekli zorluklarla dolu olması.'

4. "Yaşadıklarım sonucu her şeyi şaka haline getirebilir oldum. Ayrıca duygusal açıdan çok dayanıklıyım ve neredeyse hiçbir şey beni üzemiyor."

4. "Yaşadıklarım sonucu her şeyi şaka haline getirebilir oldum. Ayrıca duygusal açıdan çok dayanıklıyım ve neredeyse hiçbir şey beni üzemiyor."

5. "İçtikten sonra arabasıyla kaza yapan ve neredeyse ölümden dönen birini gördüm ve açıkcası o günden sonra bir damla bile alkol içmedim."

5. "İçtikten sonra arabasıyla kaza yapan ve neredeyse ölümden dönen birini gördüm ve açıkcası o günden sonra bir damla bile alkol içmedim."
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6. "Onca yıl eski kocamla yaşadıktan sonra artık karşımdaki kişinin çevresindekilere karşı şiddet uygulayıp uygulamadığını neredeyse hemen anlayabiliyorum."

6. "Onca yıl eski kocamla yaşadıktan sonra artık karşımdaki kişinin çevresindekilere karşı şiddet uygulayıp uygulamadığını neredeyse hemen anlayabiliyorum."

'Gerçekten çok üzücü...'

7. "Aşk sen seçsen de seçmesen de oluyor ama o kişiyle romantik bir ilişki içerisinde olup olmayacağın tamamiyle senin kontrolünde."

'Eski sevgilim sayesinde öğrendiğim ders.'

8. "İnsanlara ne kadar kanıt gösterirsen göster, sonunda kendi inanmak isteyecekleri şeye inanacaklarını çok iyi biliyorum."

9. "Asla kendini kaybedecek kadar sarhoş olmaman gerektiğini zor yollardan öğrendim."

9. "Asla kendini kaybedecek kadar sarhoş olmaman gerektiğini zor yollardan öğrendim."

10. "Covid'den hemen önce felç geçirdim ve göğüsümden altını kıpırdatamaz oldum."

10. "Covid'den hemen önce felç geçirdim ve göğüsümden altını kıpırdatamaz oldum."

'Covid sırasında kendimle uzun zaman geçirdikten sonra sonunda kendimi ve engelimi kabul etmem gerektiğini anladım ve şimdi hiç olmadığım kadar mutluyum.'

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11. "Benim öğrendiğim en iyi şey, her travmanın bir hayat dersi olmadığıdır."

11. "Benim öğrendiğim en iyi şey, her travmanın bir hayat dersi olmadığıdır."

'Bazen kötü şeyler iyi insanların başına gelebilir ve bundan bir şey öğrenmek zorunda değiliz. Önemli olan hepsinin bir gün geçeceğini bilmek.'

12. "Hiçbir zaman araba sürmeyi öğrenmek istemedim çünkü korkuyordum. Bir gün gecenin köründe bir erkekle beraber evine gittim ve arabam olmadığı için eve dönmemin bir yolu yoktu."

12. "Hiçbir zaman araba sürmeyi öğrenmek istemedim çünkü korkuyordum. Bir gün gecenin köründe bir erkekle beraber evine gittim ve arabam olmadığı için eve dönmemin bir yolu yoktu."

'O gün anladım ki korkuların hayatımı kontrol etmesine izin vermemem gerekiyor.'

13. "İnsanlar asla sana gösterdikleri gibi değiller ve herkesin gizli bir amacı var."

14. "Küçükken bana bir araba çarptı ve o zaman hayatın adil olmadığını öğrendim."

14. "Küçükken bana bir araba çarptı ve o zaman hayatın adil olmadığını öğrendim."

'30 yıl sonra hala kazadan kalan ağrılarım ve acılarım var.'

15. "Sadece bir ay önce babamı kaybettim ve o zamandan sonra hayata saygı duymayı ve elimdeki zamanı doğru kullanmanın değerini öğrenmiş oldum."

15. "Sadece bir ay önce babamı kaybettim ve o zamandan sonra hayata saygı duymayı ve elimdeki zamanı doğru kullanmanın değerini öğrenmiş oldum."

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