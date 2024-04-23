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İnsanların Ruhlarının Derinliklerine İnmenizi Sağlayacak 15 Basit Soru

İnsanların Ruhlarının Derinliklerine İnmenizi Sağlayacak 15 Basit Soru

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 13:01

Hepimiz çevremizdeki insanları daha iyi anlamak ve hayattan neler beklediklerini çözmek istiyoruz. Peki, bunu sadece 15 basit soru ile yapabileceğini söylesek ne derdiniz? Gelin, bu 15 ilginç soruya beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir iş görüşmemde, 'çok övsen de asla uygulayamadığın yaşam mottosu nedir?' diye sormuşlardı ve bence bu soru oldukça başarılı."

2. "Okuduğum bir kitapta birçok insana evleri yansa ilk çıkaracakları ne olur diye sormuşlardı ve bir yaşlı amca ateş olurdu diye cevap vermişti."

2. "Okuduğum bir kitapta birçok insana evleri yansa ilk çıkaracakları ne olur diye sormuşlardı ve bir yaşlı amca ateş olurdu diye cevap vermişti."

'Bence oldukça derin bir anlama sahip.'

3. "Bir soru olmasa da benim için ranveduda olduğum adamı bowling'e çağırmak en iyi yöntem."

3. "Bir soru olmasa da benim için ranveduda olduğum adamı bowling'e çağırmak en iyi yöntem."

'Bowling oynamaya nasıl yaklaştıklarına bakarak karakterleri hakkında çok şey anlayabilirsiniz. Örneğin, oynarken kızıyorlar mı? Rekabetçiler mi? Sana bir şey öğretmeye çalışıyor mu yoksa sadece eğlenmeye mi çalışıyor?'

4. "En son çocukcasına eğlendiğin aktivite neydi?"

5. "İnsanların senin hakkında yanlış anladıklarını düşündüğün şey nedir? Daha sonrasındaysa, neden böyle anladıklarını düşünüyorsun diye sormak."

5. "İnsanların senin hakkında yanlış anladıklarını düşündüğün şey nedir? Daha sonrasındaysa, neden böyle anladıklarını düşünüyorsun diye sormak."
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6. "Tek bir dilek hakkın olsa ne olurdu?"

7. "Sabah insanı mısın? Yoksa gece mi?"

8. "Eski bir şef olarak benim sormayı sevdiğim soru, 'en sevdiğin sebze nedir?' oluyor."

8. "Eski bir şef olarak benim sormayı sevdiğim soru, 'en sevdiğin sebze nedir?' oluyor."

9. "En sevdiğin kurgusal karakter kim?"

9. "En sevdiğin kurgusal karakter kim?"

'Genelde insanlar kendileri ile eşleşen bir karakteri seçiyor ve neden böyle düşündüklerini sorunca sohbet daha da uzuyor.'

10. "Süper gücün olacak olsa ne seçerdin?"

10. "Süper gücün olacak olsa ne seçerdin?"

'Bence seçtikleri özellik karakterleri hakkında çok şey anlatıyor.'

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11. "Bir mobilyayı birleştirdikten sonra her şeyin tam olduğunu görsen ve birkaç parçanın ekstra kaldığını fark etsen ne yapardın?"

11. "Bir mobilyayı birleştirdikten sonra her şeyin tam olduğunu görsen ve birkaç parçanın ekstra kaldığını fark etsen ne yapardın?"

12. "Zaman yolculuğu yapabilsen geçmişe mi giderdin yoksa geleceğe mi?"

12. "Zaman yolculuğu yapabilsen geçmişe mi giderdin yoksa geleceğe mi?"

'Bence kişinin karakteri hakkında çok şey anlatıyor. Örneğin geleceği mi bekliyorlar yoksa geçmişi mi değiştirmek istiyorlar.'

13. "Piyangoyu kazansan ne yapardın?"

13. "Piyangoyu kazansan ne yapardın?"

'Hem insanların hayallerini dinlemek hem de finansal yaklaşımlarını anlamak ilginç olabiliyor.'

14. "İnsanların senin hakkında anlamasını istediğin tek şey nedir?"

'Kişinin ruhunun derinliklerine inmeye hazır olun.'

15. "En sevdiğin kitap nedir ve neden?"

15. "En sevdiğin kitap nedir ve neden?"

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