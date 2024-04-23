İnsanların Ruhlarının Derinliklerine İnmenizi Sağlayacak 15 Basit Soru
İnsanların Ruhlarının Derinliklerine İnmenizi Sağlayacak 15 Basit Soru
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz çevremizdeki insanları daha iyi anlamak ve hayattan neler beklediklerini çözmek istiyoruz. Peki, bunu sadece 15 basit soru ile yapabileceğini söylesek ne derdiniz? Gelin, bu 15 ilginç soruya beraber bakalım.
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1. "Bir iş görüşmemde, 'çok övsen de asla uygulayamadığın yaşam mottosu nedir?' diye sormuşlardı ve bence bu soru oldukça başarılı."
2. "Okuduğum bir kitapta birçok insana evleri yansa ilk çıkaracakları ne olur diye sormuşlardı ve bir yaşlı amca ateş olurdu diye cevap vermişti."
3. "Bir soru olmasa da benim için ranveduda olduğum adamı bowling'e çağırmak en iyi yöntem."
4. "En son çocukcasına eğlendiğin aktivite neydi?"
5. "İnsanların senin hakkında yanlış anladıklarını düşündüğün şey nedir? Daha sonrasındaysa, neden böyle anladıklarını düşünüyorsun diye sormak."
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6. "Tek bir dilek hakkın olsa ne olurdu?"
7. "Sabah insanı mısın? Yoksa gece mi?"
8. "Eski bir şef olarak benim sormayı sevdiğim soru, 'en sevdiğin sebze nedir?' oluyor."
9. "En sevdiğin kurgusal karakter kim?"
10. "Süper gücün olacak olsa ne seçerdin?"
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11. "Bir mobilyayı birleştirdikten sonra her şeyin tam olduğunu görsen ve birkaç parçanın ekstra kaldığını fark etsen ne yapardın?"
12. "Zaman yolculuğu yapabilsen geçmişe mi giderdin yoksa geleceğe mi?"
13. "Piyangoyu kazansan ne yapardın?"
14. "İnsanların senin hakkında anlamasını istediğin tek şey nedir?"
15. "En sevdiğin kitap nedir ve neden?"
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