İnsanların Partnerleriyle İlişkilerini Sonlandırmalarına Yol Açan 15 Özellikleri
İnsanların Partnerleriyle İlişkilerini Sonlandırmalarına Yol Açan 15 Özellikleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ne yazık ki ilişkiler her zaman beklediğimiz gibi gitmiyor ve kötü sonlanabiliyor. Bugünkü içeriğimizde insanların ilişkilerini sonlandırmalarına yol açmış 15 özelliklerine bakacağız.
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1. "Eski karım benim beğendiğim hiçbir şeyi beğenmezdi."
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2. "Bir arkadaşımın zor zamanlardan geçmesine yardımcı olmaya çalışıyordum ve konuşmamızı duyan sevgilim, ikimizin de ağlak bir bebek gibi gözüktüğünü söyledi."
3. "Son anda bütün planlarımızı iptal etme huyu vardı."
4. "Tartışırken mutfakta üzerime yürüdü ve yüzüme bağırarak beni tehdit etti..."
5. "Tartışırken annemle ilgili kötü konuşmaya başladı ve sadece yakın bir zaman önce annemin vefat ettiğini biliyordu."
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6. "Beni aldatmış olması tabii ki..."
7. "Ben işteyken çocuğumuza bakması gerekirken sarhoş olmuş olması sınırları aşmıştı."
8. "Eski karım ayrılırsak kedimi öldürmekle beni tehdit etmişti..."
9. "İlişkiler için bazen ödün vermemiz gerektiğini söylediğimde, öyle olmadığını söylemişti."
10. "Çocuğuma her zaman psikolojik baskı uygulardı ve onun yüzünden çocuğumuz neredeyse her gün ağlıyordu."
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11. "10 yıllık yaşlı kedim ve onun arasında bir seçim yapmamı istedi."
12. "Karımın bana karşı sürekli bitmeyen ve gerçekçi olmayan beklentileri vardı."
13. "Düzenli ve sürekli duygusal manipülasyona maruz kalmış olmak..."
14. "Bana tokat atmıştı. Hem de herkesin içerisinde!"
15. "Uzun süre sonunda ona korkularımdan bahsettikten sonra benimle hep dalga geçti."
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