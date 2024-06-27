İnsanların Partnerleriyle İlişkilerini Sonlandırmalarına Yol Açan 15 Özellikleri

'Örneğin, yemeğe çıkınca beğendiğim restoranlara gitmek istemez ya da beğendiğim yemeklerden yemezdi. Bir keresinde evimizi yenilirken onun istediği döşemelerden almıştık ama ben de o döşeme tipini beğendiğimi söyleyince bu sefer iade etmek istemişti...'