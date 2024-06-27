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İnsanların Partnerleriyle İlişkilerini Sonlandırmalarına Yol Açan 15 Özellikleri

İnsanların Partnerleriyle İlişkilerini Sonlandırmalarına Yol Açan 15 Özellikleri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 20:01

Ne yazık ki ilişkiler her zaman beklediğimiz gibi gitmiyor ve kötü sonlanabiliyor. Bugünkü içeriğimizde insanların ilişkilerini sonlandırmalarına yol açmış 15 özelliklerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eski karım benim beğendiğim hiçbir şeyi beğenmezdi."

'Örneğin, yemeğe çıkınca beğendiğim restoranlara gitmek istemez ya da beğendiğim yemeklerden yemezdi. Bir keresinde evimizi yenilirken onun istediği döşemelerden almıştık ama ben de o döşeme tipini beğendiğimi söyleyince bu sefer iade etmek istemişti...'

2. "Bir arkadaşımın zor zamanlardan geçmesine yardımcı olmaya çalışıyordum ve konuşmamızı duyan sevgilim, ikimizin de ağlak bir bebek gibi gözüktüğünü söyledi."

2. "Bir arkadaşımın zor zamanlardan geçmesine yardımcı olmaya çalışıyordum ve konuşmamızı duyan sevgilim, ikimizin de ağlak bir bebek gibi gözüktüğünü söyledi."

'O gün ilişki bitti.'

3. "Son anda bütün planlarımızı iptal etme huyu vardı."

'Bir keresinde sırf tatile çıkacağız diye işten bir hafta izin aldım ve tatile çıkmamıza birkaç gün kala saçma bir bahane ile iptal etti.'

4. "Tartışırken mutfakta üzerime yürüdü ve yüzüme bağırarak beni tehdit etti..."

'En üzücü noktasıysa sakinleştikten sonra bile yaptıklarında bir hata görmediğini söylemesiydi.'

5. "Tartışırken annemle ilgili kötü konuşmaya başladı ve sadece yakın bir zaman önce annemin vefat ettiğini biliyordu."

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6. "Beni aldatmış olması tabii ki..."

6. "Beni aldatmış olması tabii ki..."

7. "Ben işteyken çocuğumuza bakması gerekirken sarhoş olmuş olması sınırları aşmıştı."

7. "Ben işteyken çocuğumuza bakması gerekirken sarhoş olmuş olması sınırları aşmıştı."

8. "Eski karım ayrılırsak kedimi öldürmekle beni tehdit etmişti..."

8. "Eski karım ayrılırsak kedimi öldürmekle beni tehdit etmişti..."

9. "İlişkiler için bazen ödün vermemiz gerektiğini söylediğimde, öyle olmadığını söylemişti."

9. "İlişkiler için bazen ödün vermemiz gerektiğini söylediğimde, öyle olmadığını söylemişti."

'Çünkü sadece onun istedikleri olsun istiyordu ve her zaman benim ödün vermem gerekiyordu.'

10. "Çocuğuma her zaman psikolojik baskı uygulardı ve onun yüzünden çocuğumuz neredeyse her gün ağlıyordu."

10. "Çocuğuma her zaman psikolojik baskı uygulardı ve onun yüzünden çocuğumuz neredeyse her gün ağlıyordu."

'Artık böyle devam edemeyeceğimizi böyle fark etmiş oldum.'

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11. "10 yıllık yaşlı kedim ve onun arasında bir seçim yapmamı istedi."

11. "10 yıllık yaşlı kedim ve onun arasında bir seçim yapmamı istedi."

'Ben de kedimi seçtim :)'

12. "Karımın bana karşı sürekli bitmeyen ve gerçekçi olmayan beklentileri vardı."

12. "Karımın bana karşı sürekli bitmeyen ve gerçekçi olmayan beklentileri vardı."

'Hep beni hayallerindeki kişiye dönüştürmeye çalışıyordu ve bu süreçte eziyet gören bir tek ben oluyordum.'

13. "Düzenli ve sürekli duygusal manipülasyona maruz kalmış olmak..."

13. "Düzenli ve sürekli duygusal manipülasyona maruz kalmış olmak..."

'Sürekli bir şeyleri yanlış yapıyor gibi hissediyordum.'

14. "Bana tokat atmıştı. Hem de herkesin içerisinde!"

15. "Uzun süre sonunda ona korkularımdan bahsettikten sonra benimle hep dalga geçti."

'Her tartıştığımızda aynı konuları açar beni sinir ederdi.'

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