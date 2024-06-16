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İnsanların Karşılarındaki Kişiyle Anında Bağlarını Kesmelerine Sebep Olan 15 Hareket

İnsanların Karşılarındaki Kişiyle Anında Bağlarını Kesmelerine Sebep Olan 15 Hareket

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 12:01

İnsanlar her zaman düşündüğümüz gibi olmuyor ve kötü huyları olabiliyor. Bugünkü içeriğimizde insanların başkalarında asla tahammül edemedikleri 15 harekete bakacağız. Siz de düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Asla sorumluluk almamaları."

'Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz ama sorumluluk alamıyorsan üzgünüm ama büyümen lazım.'

2. "Bütün her şeyi kendileri hakkında yapıyor olmaları."

'Dünya senin etrafında dönmüyor.'

3. "Ben konuşurken üstüne söz söylemesi ve asla dinlememesi."

3. "Ben konuşurken üstüne söz söylemesi ve asla dinlememesi."

4. "Başkalarının başarıları için övgüyü almaları ve fikrin asıl sahibini asla dile getirmemeleri."

4. "Başkalarının başarıları için övgüyü almaları ve fikrin asıl sahibini asla dile getirmemeleri."

5. "İnsanların yanındayken sana olan davranışının değişmesi."

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6. "İnsanları kendisinden aşağıda görüyor olması."

7. "Hayvanlara kötü davranması..."

7. "Hayvanlara kötü davranması..."

'Ağzı olmayan hayvanlardan ne istiyorlar bilmiyorum.'

8. "Her şeyi hak ettiklerini düşünüyor olmaları."

'Üzgünüm ama hiçbirimiz özel değiliz!'

9. "Aptal ama aynı zamanda özgüvenli ve sesli olmaları."

9. "Aptal ama aynı zamanda özgüvenli ve sesli olmaları."

'En kötü tipler hep böyle oluyor.'

10. "Sokaktayken davranışlarının farkında olmamaları ve saçma saçma hareketler yapmaları."

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11. "Sadece yere çöp atıyor olmaları bile o kişinin bütün karakterini sorgulamama sebep oluyor."

11. "Sadece yere çöp atıyor olmaları bile o kişinin bütün karakterini sorgulamama sebep oluyor."

12. "Sohbet ederken bile sürekli telefonda olmaları ve mesajlarını kontrol etmeleri."

12. "Sohbet ederken bile sürekli telefonda olmaları ve mesajlarını kontrol etmeleri."

'Eğer ilk buluşmamızsa kesinlikle son buluşmamız olacak.'

13. "Eğer sürekli başka insanların arkasından konuşuyorlarsa onlardan nefret etmesem bile kesinlikle mesafe koyuyorum."

13. "Eğer sürekli başka insanların arkasından konuşuyorlarsa onlardan nefret etmesem bile kesinlikle mesafe koyuyorum."

14. "Sadece negatif şeyler düşünüyor ve söylüyor olmaları."

14. "Sadece negatif şeyler düşünüyor ve söylüyor olmaları."

'Onların hayatında ve çevresinde asla pozitif bir şey olamaz ve olsa bile negatif hale getirmeyi başarırlar. Tam bir enerji vampiri...'

15. "Zorbaları sevmiyorum."

15. "Zorbaları sevmiyorum."

'Nasıl başka bir insana zarar vermekten zevk alabilirsin?'

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