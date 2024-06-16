İnsanların Karşılarındaki Kişiyle Anında Bağlarını Kesmelerine Sebep Olan 15 Hareket
İnsanların Karşılarındaki Kişiyle Anında Bağlarını Kesmelerine Sebep Olan 15 Hareket
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar her zaman düşündüğümüz gibi olmuyor ve kötü huyları olabiliyor. Bugünkü içeriğimizde insanların başkalarında asla tahammül edemedikleri 15 harekete bakacağız. Siz de düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Asla sorumluluk almamaları."
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2. "Bütün her şeyi kendileri hakkında yapıyor olmaları."
3. "Ben konuşurken üstüne söz söylemesi ve asla dinlememesi."
4. "Başkalarının başarıları için övgüyü almaları ve fikrin asıl sahibini asla dile getirmemeleri."
5. "İnsanların yanındayken sana olan davranışının değişmesi."
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6. "İnsanları kendisinden aşağıda görüyor olması."
7. "Hayvanlara kötü davranması..."
8. "Her şeyi hak ettiklerini düşünüyor olmaları."
9. "Aptal ama aynı zamanda özgüvenli ve sesli olmaları."
10. "Sokaktayken davranışlarının farkında olmamaları ve saçma saçma hareketler yapmaları."
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11. "Sadece yere çöp atıyor olmaları bile o kişinin bütün karakterini sorgulamama sebep oluyor."
12. "Sohbet ederken bile sürekli telefonda olmaları ve mesajlarını kontrol etmeleri."
13. "Eğer sürekli başka insanların arkasından konuşuyorlarsa onlardan nefret etmesem bile kesinlikle mesafe koyuyorum."
14. "Sadece negatif şeyler düşünüyor ve söylüyor olmaları."
15. "Zorbaları sevmiyorum."
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