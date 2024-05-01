İnsanların Karşı Cins Hakkında Çok Geç Öğrendikleri 15 İlginç Madde
İnsanların Karşı Cins Hakkında Çok Geç Öğrendikleri 15 İlginç Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsan fizyolojisi çok ilginç ve her geçen gün kendimizi ve karşı cinsi keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde, insanların karşı cins hakkında çok geç keşfettikleri 15 maddeye bakacağız.
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1. "Regl kanamalarının haftalarca sürebildiğini bilmiyordum.
2. "Erkek testislerinin sıcaklığa göre boyut değiştirdiğini bilmiyordum."
3. "Yıllar önce reklamlarda bebeklerin ve kadınların pedlerine mavi sıvı döktüklerini görmüştüm."
4. "Erkeklerin yanlışlıkla testislerine oturabildiğini bilmiyordum."
5. "Erkeklerin 1 saat boyunca tuvalette durmasının normal olmadığını ve sadece sessizlik istedikleri için o kadar durduklarını yeni öğrendim."
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6. "Karım kadınların bazenleri sorunlarını çözmektense sadece oturup şikayet etmek istediğini söyledi."
7. "Erkekler için idrar yapmanın bu kadar karışık olduğunu asla tahmin etmezdim."
8. "Erkeklerin penisinin fermuarlarına sıkışabildiğini duydum ve bu acı adına gerçekten sizin için üzgünüm."
9. "Regl sürecinin bu kadar acılı olduğunu hiç tahmin etmemiştim."
10. "Anladığım kadarıyla kadınlar vajinasını sıkabiliyor ve serbest bırakabiliyor."
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11. "Vajina ve üretranın farklı delikler olduğunu hayatımda çok geç öğrendim..."
12. "Kadınların özel bölgesinin hep erkekler gibi önde olduğunu düşünmüştüm ama altta olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım..."
13. "Erkeklerin istedikleri zaman penislerini oynatabildiğini bilmiyordum."
14. "Açıkcası kadın güzelliği benim ülkemde o kadar sıkı ki, kadınların koltuk altı tüyü olduğunu bile bilmiyordum..."
15. "18 yaşıma geldiğimde erkeklerin de bir aile sahibi olmak istediğini ve çocuklarını sevdiklerini öğrendim."
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