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İnsanların Karşı Cins Hakkında Çok Geç Öğrendikleri 15 İlginç Madde

İnsanların Karşı Cins Hakkında Çok Geç Öğrendikleri 15 İlginç Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 12:01

İnsan fizyolojisi çok ilginç ve her geçen gün kendimizi ve karşı cinsi keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde, insanların karşı cins hakkında çok geç keşfettikleri 15 maddeye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Regl kanamalarının haftalarca sürebildiğini bilmiyordum.

'Geçenlerde sevgilimin kanaması 2 hafta sürdü ve doktora gititğimizde aldığı ilaçlardan dolayı oldukça normal olduğunu söyledi.'

2. "Erkek testislerinin sıcaklığa göre boyut değiştirdiğini bilmiyordum."

2. "Erkek testislerinin sıcaklığa göre boyut değiştirdiğini bilmiyordum."

3. "Yıllar önce reklamlarda bebeklerin ve kadınların pedlerine mavi sıvı döktüklerini görmüştüm."

3. "Yıllar önce reklamlarda bebeklerin ve kadınların pedlerine mavi sıvı döktüklerini görmüştüm."

'Bundan dolayı lisenin ortalarına kadar kadınların ve bebeklerin mavi işediğini düşünüyordum...'

4. "Erkeklerin yanlışlıkla testislerine oturabildiğini bilmiyordum."

'Otururken geri çekilirler diye düşünüyordum...'

5. "Erkeklerin 1 saat boyunca tuvalette durmasının normal olmadığını ve sadece sessizlik istedikleri için o kadar durduklarını yeni öğrendim."

5. "Erkeklerin 1 saat boyunca tuvalette durmasının normal olmadığını ve sadece sessizlik istedikleri için o kadar durduklarını yeni öğrendim."
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6. "Karım kadınların bazenleri sorunlarını çözmektense sadece oturup şikayet etmek istediğini söyledi."

'Kadınlarla geçmişteki etkileşimlere bakınca haklı gibi duruyor.'

7. "Erkekler için idrar yapmanın bu kadar karışık olduğunu asla tahmin etmezdim."

7. "Erkekler için idrar yapmanın bu kadar karışık olduğunu asla tahmin etmezdim."

'Duyduğuma göre sıçrıyormuş ve hatta bazenleri ikiye ayrılıp farklı yerlere akıyormuş...'

8. "Erkeklerin penisinin fermuarlarına sıkışabildiğini duydum ve bu acı adına gerçekten sizin için üzgünüm."

8. "Erkeklerin penisinin fermuarlarına sıkışabildiğini duydum ve bu acı adına gerçekten sizin için üzgünüm."

9. "Regl sürecinin bu kadar acılı olduğunu hiç tahmin etmemiştim."

'Karın ağrıları, ruh değişimleri, kanamak... Gerçekten kadın olmak çok zor.'

10. "Anladığım kadarıyla kadınlar vajinasını sıkabiliyor ve serbest bırakabiliyor."

10. "Anladığım kadarıyla kadınlar vajinasını sıkabiliyor ve serbest bırakabiliyor."

'Oldukça eğitimsel bir gün olmuştu.'

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11. "Vajina ve üretranın farklı delikler olduğunu hayatımda çok geç öğrendim..."

11. "Vajina ve üretranın farklı delikler olduğunu hayatımda çok geç öğrendim..."

12. "Kadınların özel bölgesinin hep erkekler gibi önde olduğunu düşünmüştüm ama altta olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım..."

12. "Kadınların özel bölgesinin hep erkekler gibi önde olduğunu düşünmüştüm ama altta olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım..."

13. "Erkeklerin istedikleri zaman penislerini oynatabildiğini bilmiyordum."

13. "Erkeklerin istedikleri zaman penislerini oynatabildiğini bilmiyordum."

14. "Açıkcası kadın güzelliği benim ülkemde o kadar sıkı ki, kadınların koltuk altı tüyü olduğunu bile bilmiyordum..."

14. "Açıkcası kadın güzelliği benim ülkemde o kadar sıkı ki, kadınların koltuk altı tüyü olduğunu bile bilmiyordum..."

15. "18 yaşıma geldiğimde erkeklerin de bir aile sahibi olmak istediğini ve çocuklarını sevdiklerini öğrendim."

15. "18 yaşıma geldiğimde erkeklerin de bir aile sahibi olmak istediğini ve çocuklarını sevdiklerini öğrendim."

'Televizyonlarda hep ailesinden sıkılmış erkekler gösterdikleri için hepsinin böyle olduğunu düşünüyordum.'

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