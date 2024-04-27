İnsanların İlişkilerinin Tamamıyla Sonlanmasına Sebep Olmuş 15 Basit Hata
İnsanların İlişkilerinin Tamamıyla Sonlanmasına Sebep Olmuş 15 Basit Hata
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşam ve ilişkiler hiçbir zaman istediğimiz gibi gitmiyor. İyi günler geleceğini düşünürken araya kavgalar ve ayrılıklar girebiliyor. Bugün, ilişkilerinin sonlanmasına sebep olan 15 basit maddeyi paylaşan kişilerin hikayelerine bakacağız.
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1. "Eşimin bana verdiklerine odaklanmak yerine her zaman veremediklerine odaklanıyordum."
2. "Kavgalarımızı arkadaşlarımıza anlatmak..."
3. "Sırf onunla beraber olmak için bütün benliğimden vazgeçtim ve bütün ilişki onu mutlu etmeye çalışmamla geçti."
4. "Evlendiğimizde maske çıkacak dediğinde onu ciddiye almam gerekiyormuş."
5. "Kesinlikle iletişim eksikliği."
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6. "Bir gün erken uyuya kaldım ve onu aldattığımı düşündü."
7. "İlişkide dürüst olmak gerektiğini biliyorum ama benim sevgilim hayatının bütün ayrıntılarından bahsederdi."
8. "Sorunlarımızı konuşmak için her zaman 'doğru zamanı' beklemeyi tercih ettim ama sorun doğru bir zaman olmamasıydı ve sessizlik gereksiz yere aramızda gerilim yarattı."
9. "Onun için elimden gelenin en iyisini yaptım."
10. "Her konuda haklı olmaya çalışmam hep kavgalara sebep oldu ve en sonunda ilişkiyi bitiren buydu."
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11. "En güzel zamanlarımız benim çalışıyor olmamla geçti."
12. "Özür dilemem gereken yerlerde ego yaparak onu üzmüş olmam..."
13. "Yapacağım dediği şeyleri gerçekten yapar diye düşündüm ama bunun yerine sözünü tutmayan birisiyle ilişkiye başladığımı fark ettim."
14. "Hayatı sürekli geleceği düşünerek yaşadım ve onunla olan değerli zamanlarımızı olması gerektiği gibi geçirmedim."
15. "Daha ikimizde bir ebeveyn sahibi olmaya hazır değilken bebek yaptık..."
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