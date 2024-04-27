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İnsanların İlişkilerinin Tamamıyla Sonlanmasına Sebep Olmuş 15 Basit Hata

İnsanların İlişkilerinin Tamamıyla Sonlanmasına Sebep Olmuş 15 Basit Hata

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 15:01

Yaşam ve ilişkiler hiçbir zaman istediğimiz gibi gitmiyor. İyi günler geleceğini düşünürken araya kavgalar ve ayrılıklar girebiliyor. Bugün, ilişkilerinin sonlanmasına sebep olan 15 basit maddeyi paylaşan kişilerin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eşimin bana verdiklerine odaklanmak yerine her zaman veremediklerine odaklanıyordum."

1. "Eşimin bana verdiklerine odaklanmak yerine her zaman veremediklerine odaklanıyordum."

'Bu huyumdan vazgeçtiğim an ilişkimiz çok daha mutlu bir hale geldi.'

2. "Kavgalarımızı arkadaşlarımıza anlatmak..."

2. "Kavgalarımızı arkadaşlarımıza anlatmak..."

'Neden yanlış olduğunu kavrayamamıştım ama şimdi anlıyorum ki, dışarıdan birisini tartışmalarınıza dahil etmek her zaman kötü bir fikir.'

3. "Sırf onunla beraber olmak için bütün benliğimden vazgeçtim ve bütün ilişki onu mutlu etmeye çalışmamla geçti."

3. "Sırf onunla beraber olmak için bütün benliğimden vazgeçtim ve bütün ilişki onu mutlu etmeye çalışmamla geçti."

'Birisinin aşkını asla 'kazanamazsın' ve sana kötü davranıyor olması ilişkiden çıkman için bir sinyal.'

4. "Evlendiğimizde maske çıkacak dediğinde onu ciddiye almam gerekiyormuş."

4. "Evlendiğimizde maske çıkacak dediğinde onu ciddiye almam gerekiyormuş."

'Gerçekten evlendikten sonra gerçek yüzünü gördüm.'

5. "Kesinlikle iletişim eksikliği."

5. "Kesinlikle iletişim eksikliği."

'Ayrılma günü gelesiye kadar asla benimle duygularını paylaşmadı ve bu hisler büyüyüp sonunda ayrılmamıza sebep oldu. Keşke önce benimle konuşmayı deneseydi. Eminim beraber sorunlarımızı çözebilirdik.'

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6. "Bir gün erken uyuya kaldım ve onu aldattığımı düşündü."

6. "Bir gün erken uyuya kaldım ve onu aldattığımı düşündü."

'Büyük bir tartışma sonrası aslında onun beni aldattığını öğrendim...'

7. "İlişkide dürüst olmak gerektiğini biliyorum ama benim sevgilim hayatının bütün ayrıntılarından bahsederdi."

7. "İlişkide dürüst olmak gerektiğini biliyorum ama benim sevgilim hayatının bütün ayrıntılarından bahsederdi."

'Eski sevgililerinden bahsede bahsede beni kendinden soğuttu.'

8. "Sorunlarımızı konuşmak için her zaman 'doğru zamanı' beklemeyi tercih ettim ama sorun doğru bir zaman olmamasıydı ve sessizlik gereksiz yere aramızda gerilim yarattı."

8. "Sorunlarımızı konuşmak için her zaman 'doğru zamanı' beklemeyi tercih ettim ama sorun doğru bir zaman olmamasıydı ve sessizlik gereksiz yere aramızda gerilim yarattı."

9. "Onun için elimden gelenin en iyisini yaptım."

9. "Onun için elimden gelenin en iyisini yaptım."

'Bulaşıkları yıkadım, yemek yaptım ama sonunda beni aldattı. Beni sevmiyorsa neden beraber olduğunu sorduğumdaysa, 'eve geldiğimde birisinin olmasını seviyordum,' dedi.'

10. "Her konuda haklı olmaya çalışmam hep kavgalara sebep oldu ve en sonunda ilişkiyi bitiren buydu."

10. "Her konuda haklı olmaya çalışmam hep kavgalara sebep oldu ve en sonunda ilişkiyi bitiren buydu."
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11. "En güzel zamanlarımız benim çalışıyor olmamla geçti."

11. "En güzel zamanlarımız benim çalışıyor olmamla geçti."

'İşten döner dönmez hemen uyumak istiyordum ve buluşacak zamanımız kalmıyordu. Bir gün buna katlanamadı ve ilişkimiz sonlandı.'

12. "Özür dilemem gereken yerlerde ego yaparak onu üzmüş olmam..."

12. "Özür dilemem gereken yerlerde ego yaparak onu üzmüş olmam..."

13. "Yapacağım dediği şeyleri gerçekten yapar diye düşündüm ama bunun yerine sözünü tutmayan birisiyle ilişkiye başladığımı fark ettim."

'Tartışmalarımız ilişkiyi sonlandırdı.'

14. "Hayatı sürekli geleceği düşünerek yaşadım ve onunla olan değerli zamanlarımızı olması gerektiği gibi geçirmedim."

'Sonunda aşk kayboldu ve ilişki sona erdi.'

15. "Daha ikimizde bir ebeveyn sahibi olmaya hazır değilken bebek yaptık..."

15. "Daha ikimizde bir ebeveyn sahibi olmaya hazır değilken bebek yaptık..."

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