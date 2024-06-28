İnsanların Hala İlişki Yapmamış Olmalarının 15 İlginç Sebebi
İnsanların Hala İlişki Yapmamış Olmalarının 15 İlginç Sebebi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı hayatlardan ve ülkelerden insanların hala ilişkiye girmemiş olma sebeplerine bakıyor olacağız. Bazı sebepler kesinlikle sizi çok şaşırtacak. Siz de kendi sebebinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Hala yalnız olmamı oldukça garip birisi olmama borçluyum sanırım."
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2. "Kiloluyum, horluyorum ve açıkcası oldukça çirkinim."
3. "Param yok ne yazık ki..."
4. "Ne yazık ki sosyal anksiyetem var ve yeni insanlarla tanışırken çok garip oluyorum."
5. "Uzun süredir kimseye karşı bir his hissetmedim ve bu yaşımdan sonra aşık olsam bile asla ilişkiye dönsün diye zorlamazdım."
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6. "İlişkiye hazır olmayan birisiyle tanışıp yıllarımı boşuna harcamaktan korkuyorum."
7. "Sevgilim olsun istemiyorum böylece arama gibi bir niyetim de yok."
8. "Depresyondayım ve bu yüzden ilişkiye herhangi bir katkım olurmuş gibi hissetmiyorum."
9. "Bir ilişkidense hobilerimle çok daha iyi zaman geçiyorum."
10. "Açıkcası anti-sosyal bir yapım var ve insanlarla beraber zaman geçirmekten hoşlanmıyorum."
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11. "Yakın bir zaman önce kendi evimi aldım, arabam ve kedim var. Bence hayatta ihtiyacım olan her şeye sahibim."
12. "Eşimi kansere kaybettim ve yeni birisine hak ettikleri ilgiyi gösterebileceğimi düşünmüyorum."
13. "Geçmişten kalan yaralarımı iyileştirmekle meşgulüm. Bir de ilişki ile uğraşamam...
14. "Güven sorunlarım var ve başka birisine güvenmeye hazır değilim."
15. "İlişkilere gelince standartlarım çok yüksek ve kimse için o standartları düşüremem."
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