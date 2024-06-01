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İnsanların Daha İyi Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Yaptıkları 15 Bedava Alışkanlık

İnsanların Daha İyi Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Yaptıkları 15 Bedava Alışkanlık

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:01

Bugünkü içeriğimizde insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yaptıkları ve neredeyse hiç para gerektirmeyen alışkanlıklarına bakacağız. Sizin de benzer alışkanlıklarınız varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ülkenize göre farklılık gösterebilecek olsa da, benim için bol su içmek her gün yaptığım bir alışkanlık."

1. "Ülkenize göre farklılık gösterebilecek olsa da, benim için bol su içmek her gün yaptığım bir alışkanlık."

'Hem vücudum çok iyi hissediyor hem de oldukça sağlıklı.'

2. "Uyanınca direkt bilgisayara oturmak yerine önce yürümeye çıkıyorum ve güneş ışığının gözlerime gelmesine izin veriyorum."

2. "Uyanınca direkt bilgisayara oturmak yerine önce yürümeye çıkıyorum ve güneş ışığının gözlerime gelmesine izin veriyorum."

'Böyle yapınca beynim resmen açılıyor ve günüm çok daha enerjik geçiyor.'

3. "Aktif bir şekilde diyetimi içerisinde yüksek lif bulunduran yiyecekler ile doldurmaya başladım."

3. "Aktif bir şekilde diyetimi içerisinde yüksek lif bulunduran yiyecekler ile doldurmaya başladım."

'Bağırsaklarım ve sindirim sistemim hiç bu kadar iyi hissetmemişti.'

4. "Ne olursa olsun her sabah duş alıyorum ve kişisel hijyen gerçekten farkını ortaya koyuyor."

4. "Ne olursa olsun her sabah duş alıyorum ve kişisel hijyen gerçekten farkını ortaya koyuyor."

'Ayrıca güzel kokmayı da seviyorum.'

5. "Günde 20 bin adım atıyorum ve haftada 3-4 gün egzersiz yapıyorum."

5. "Günde 20 bin adım atıyorum ve haftada 3-4 gün egzersiz yapıyorum."

'Ayrıca yatmadan önce yarım saatliğine balkona çıkıyorum. Sadece iyi egzersiz yapmak ve temiz hava almak bile sağlık için çok önemli.'

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6. "Araba bir düzenli olarak kestirmek bile ruh halimde büyük bir fark yaratıyor."

6. "Araba bir düzenli olarak kestirmek bile ruh halimde büyük bir fark yaratıyor."

'İnanmıyorsanız günde 30 dakika kestirmeyi deneyin ve farkı gözlemleyin.'

7. "Televizyonumun hemen yanında ağırlıklarım var ve her akşam televizyon izlerken bir yandan ağırlıklarımı kullanıyorum."

7. "Televizyonumun hemen yanında ağırlıklarım var ve her akşam televizyon izlerken bir yandan ağırlıklarımı kullanıyorum."

'Kollarım hiç bu kadar iyi gözükmemişti.'

8. "Şehrimdeki kütüphaneden e-book okuyucu aldım ve boş zamanlarımda kitap dinliyorum."

8. "Şehrimdeki kütüphaneden e-book okuyucu aldım ve boş zamanlarımda kitap dinliyorum."

'Ayrıca ev işi yaparken de sesli kitap dinliyorum.'

9. "Köpeğimi günde 3 kez yürüyüşe çıkartıyorum."

9. "Köpeğimi günde 3 kez yürüyüşe çıkartıyorum."

'İkimiz de egzersiz yapmış oluyoruz ve temiz hava alıyoruz.'

10. "Düzenli olarak günde 10 dakika meditasyon yapıyorum."

'Başta faydasını görmemiştim ama birkaç ay yaptıktan sonra zihnimin çok daha sakin olduğunu söylemem lazım.'

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11. "Günde en az 20-30 şınav çekmeye çalışıyorum."

'Hem süre almıyor hem de uzun vadede etkisi çok büyük.'

12. "Yemek yerken televizyon izlemeyi bıraktık ve eşimle hiç bu kadar bağlı hissetmemiştim."

12. "Yemek yerken televizyon izlemeyi bıraktık ve eşimle hiç bu kadar bağlı hissetmemiştim."

'Artık yemeklerimize daha özen gösteriyoruz ve karşılıklı oturup yiyoruz. Çok romantik oluyor.'

13. "Günde en az 5-10 dakikamı güneşlenmek için ayırıyorum."

13. "Günde en az 5-10 dakikamı güneşlenmek için ayırıyorum."

'Sanki bütün vücudum enerji doluyor gibi hissediyorum ve eskiye göre çok daha sağlıklı hissediyorum.'

14. "Yatmadan 1 saat önce telefon kullanmayı bırakıyorum ve genelde akşamları çok daha iyi uyumamı sağlıyor."

14. "Yatmadan 1 saat önce telefon kullanmayı bırakıyorum ve genelde akşamları çok daha iyi uyumamı sağlıyor."

15. "Şeker içeren her şeyi hayatımdan kestim ve böylece hem param çebimde kalıyor hem de sağlığım."

15. "Şeker içeren her şeyi hayatımdan kestim ve böylece hem param çebimde kalıyor hem de sağlığım."

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