İnsanların Daha İyi Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Yaptıkları 15 Bedava Alışkanlık
İnsanların Daha İyi Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Yaptıkları 15 Bedava Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yaptıkları ve neredeyse hiç para gerektirmeyen alışkanlıklarına bakacağız. Sizin de benzer alışkanlıklarınız varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Ülkenize göre farklılık gösterebilecek olsa da, benim için bol su içmek her gün yaptığım bir alışkanlık."
2. "Uyanınca direkt bilgisayara oturmak yerine önce yürümeye çıkıyorum ve güneş ışığının gözlerime gelmesine izin veriyorum."
3. "Aktif bir şekilde diyetimi içerisinde yüksek lif bulunduran yiyecekler ile doldurmaya başladım."
4. "Ne olursa olsun her sabah duş alıyorum ve kişisel hijyen gerçekten farkını ortaya koyuyor."
5. "Günde 20 bin adım atıyorum ve haftada 3-4 gün egzersiz yapıyorum."
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6. "Araba bir düzenli olarak kestirmek bile ruh halimde büyük bir fark yaratıyor."
7. "Televizyonumun hemen yanında ağırlıklarım var ve her akşam televizyon izlerken bir yandan ağırlıklarımı kullanıyorum."
8. "Şehrimdeki kütüphaneden e-book okuyucu aldım ve boş zamanlarımda kitap dinliyorum."
9. "Köpeğimi günde 3 kez yürüyüşe çıkartıyorum."
10. "Düzenli olarak günde 10 dakika meditasyon yapıyorum."
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11. "Günde en az 20-30 şınav çekmeye çalışıyorum."
12. "Yemek yerken televizyon izlemeyi bıraktık ve eşimle hiç bu kadar bağlı hissetmemiştim."
13. "Günde en az 5-10 dakikamı güneşlenmek için ayırıyorum."
14. "Yatmadan 1 saat önce telefon kullanmayı bırakıyorum ve genelde akşamları çok daha iyi uyumamı sağlıyor."
15. "Şeker içeren her şeyi hayatımdan kestim ve böylece hem param çebimde kalıyor hem de sağlığım."
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