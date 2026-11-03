Kadir Ezildi'nin Sevilen Yarışması Geri Dönüyor! Temizlik Benim İşim Artık TV8'de
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Ekranların tanınan isimlerinden Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim yarışmasıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Temizlik konusunda kendine güvenen beş yarışmacının mücadele edeceği program, bu kez TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başlayacağı tarih de belli oldu.
Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim, TV8 ekranlarına taşındı. Fenomen yarışma programı geri dönüyor!
Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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