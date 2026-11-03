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Kadir Ezildi'nin Sevilen Yarışması Geri Dönüyor! Temizlik Benim İşim Artık TV8'de

Kadir Ezildi'nin Sevilen Yarışması Geri Dönüyor! Temizlik Benim İşim Artık TV8'de

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
03.11.2026 - 17:36
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Ekranların tanınan isimlerinden Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim yarışmasıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Temizlik konusunda kendine güvenen beş yarışmacının mücadele edeceği program, bu kez TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başlayacağı tarih de belli oldu.

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Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim, TV8 ekranlarına taşındı. Fenomen yarışma programı geri dönüyor!

Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim, TV8 ekranlarına taşındı. Fenomen yarışma programı geri dönüyor!

Kadir Ezildi'nin sunumuyla hafızalara kazınan Temizlik Benim İşim, yeniden ekranlara dönüyor. Temizlik konusunda iddialı beş yarışmacının bir araya geleceği programda, haftanın birincisi olmak için kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Yarışmacılar, bir hafta boyunca birbirinden kirli evleri temizleyerek hem rakiplerinden yüksek puan almaya hem de haftanın kazananı olmaya çalışacak.

Haftanın ilk gününde beş yarışmacı, temizlenecek evi birlikte gezecek. Günün yarışmacısının çekilişle belirlenmesinin ardından Kadir Ezildi eşliğinde temizlik planı hazırlanacak.

Kadir Ezildi, temizlik boyunca yarışmacının yanında olacak. Kimi zaman yardım edecek, kimi zaman da yapılan temizliği değerlendirerek eleştirilerini dile getirecek. Sürenin sonunda yarışmacılar temizlenen evi birlikte gezecek. Günün yarışmacısı, rakiplerinden 1 ile 5 arasında puan alacak.

Temizlik Benim İşim'in yeni adresi TV8 oldu! Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim, 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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