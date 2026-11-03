Neredeyse Her Evde Bulunan Bitki 2.700 Yıllık Mumyanın Kafatasından Çıktı
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Neredeyse her evin pencere önünde bulunan bir bitki, 2.700 yıllık bir Mısır mumyasının kafatasında ortaya çıktı.
Almanya'daki Marburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, mumyalama malzemelerini moleküler düzeyde inceledi. Bulgu, Orta Çağ'da mumyalardan yapılan tuhaf bir ilacın hikâyesine de yeni bir boyut kattı.
Mumyanın kafatasında aloe vera izi bulundu
Mumyalar bir zamanlar eczanelerde ilaç diye satılıyordu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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