Neredeyse Her Evde Bulunan Bitki 2.700 Yıllık Mumyanın Kafatasından Çıktı

Söz konusu bitki, saksıda kolayca yetişen ve yanıkta ilk akla gelen aloe vera. Türkiye'de de pek çok evde bulunan bitkinin jeli, güneş yanığından cilt bakımına kadar geniş bir alanda kullanılıyor ve birçok kozmetik ürünün de temel bileşeni.

Ekip, üniversite ve müze koleksiyonlarından 24 objeyi inceledi. Bunlardan biri, radyokarbon tarihlemesiyle MÖ 8. yüzyıla tarihlenen mumyalanmış bir kafatasıydı. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan çalışmaya göre kafatasında aloe cinsi bitkilerle ilişkili bileşiklerin izine rastlandı.

Bu, aloenin Mısır mumyalamasında kullanıldığına dair ilk moleküler kanıt. Tarihi metinlerde 'aloe' adı güzel kokulu ödağacı için de kullanılıyordu, ancak bulunan bileşikler doğrudan aloe vera'nın ait olduğu cinse işaret ediyor. Bugüne kadar mumyalama karışımlarında çam reçinesi, bitkisel ve hayvansal yağlar, balmumu ve bitüm tespit edilmişti; aloenin listeye girmesi, tarifin sanıldığından daha zengin olduğunu gösteriyor.