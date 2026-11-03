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Neredeyse Her Evde Bulunan Bitki 2.700 Yıllık Mumyanın Kafatasından Çıktı

Neredeyse Her Evde Bulunan Bitki 2.700 Yıllık Mumyanın Kafatasından Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 17:34
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Neredeyse her evin pencere önünde bulunan bir bitki, 2.700 yıllık bir Mısır mumyasının kafatasında ortaya çıktı.

Almanya'daki Marburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, mumyalama malzemelerini moleküler düzeyde inceledi. Bulgu, Orta Çağ'da mumyalardan yapılan tuhaf bir ilacın hikâyesine de yeni bir boyut kattı.

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Mumyanın kafatasında aloe vera izi bulundu

Müzede lahit içinde sergilenen antik Mısır mumyası

Söz konusu bitki, saksıda kolayca yetişen ve yanıkta ilk akla gelen aloe vera. Türkiye'de de pek çok evde bulunan bitkinin jeli, güneş yanığından cilt bakımına kadar geniş bir alanda kullanılıyor ve birçok kozmetik ürünün de temel bileşeni.

Ekip, üniversite ve müze koleksiyonlarından 24 objeyi inceledi. Bunlardan biri, radyokarbon tarihlemesiyle MÖ 8. yüzyıla tarihlenen mumyalanmış bir kafatasıydı. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan çalışmaya göre kafatasında aloe cinsi bitkilerle ilişkili bileşiklerin izine rastlandı.

Bu, aloenin Mısır mumyalamasında kullanıldığına dair ilk moleküler kanıt. Tarihi metinlerde 'aloe' adı güzel kokulu ödağacı için de kullanılıyordu, ancak bulunan bileşikler doğrudan aloe vera'nın ait olduğu cinse işaret ediyor. Bugüne kadar mumyalama karışımlarında çam reçinesi, bitkisel ve hayvansal yağlar, balmumu ve bitüm tespit edilmişti; aloenin listeye girmesi, tarifin sanıldığından daha zengin olduğunu gösteriyor.

Mumyalar bir zamanlar eczanelerde ilaç diye satılıyordu

Heidelberg'deki Alman Eczane Müzesi'nde tarihi ilaç kavanozları

Aloe izine rastlanan ikinci örnek ise daha da şaşırtıcı: Orta Çağ'ın sonlarından itibaren Avrupa eczanelerinde satılan, mumya kalıntılarından yapılan Mumia adlı ilaç. Bugün Heidelberg'deki Alman Eczane Müzesi'nde bulunan, 18. yüzyıldan kalma bir Mumia örneğinde de aynı bileşikler çıktı.

Bu ilacın hikâyesi bir çeviri hatasıyla başlıyor. İranlı eczacıların yara tedavisinde kullandığı mumiya adlı siyah bir zift, Orta Çağ çevirmenleri tarafından mumyalarda kullanılan koyu renkli maddelerle karıştırıldı. Sonuç, yüzyıllarca süren bir mumya tozu ticareti oldu; Mumia neredeyse her derde deva diye satıldı.

Araştırmacılar, Orta Çağ yazarlarının Mumia tariflerindeki aloe bilgisini İncil'deki bir pasajdan aldığını düşünüyordu. Marburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tanja Pommerening'e göre yeni bulgular, bu bağlantının çok daha eski köklere dayanıyor olabileceğini gösteriyor.

Yine de aloe izi 24 objenin yalnızca ikisinde çıktı; bitkinin mumyalamada ne kadar yaygın kullanıldığı henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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