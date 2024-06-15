İnsanların Aldatıldıklarını Anlamasına Yol Açmış 15 Olay Ufkunuzu Açacak
İnsanların Aldatıldıklarını Anlamasına Yol Açmış 15 Olay Ufkunuzu Açacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler ne yazık ki her zaman istediğimiz gibi gitmiyor ve insanlar birbirlerinin kalbini kırabiliyor. Bugünkü içeriğimizde aldatıldıklarını fark eden insanların hikayelerine bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Yaklaşık 4 yıldır beraber olduğum sevgilimin telefonunda iş arkadaşından gelen aşk mesajları görmüştüm."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Arkadaşlarımla beraber içmeye çıkmıştım ama hızlı sarhoş olup kötü hissedince eve erken dönmek istedim."
3. "İşe giderken çantasına seksi iç çamaşırı koyduğunu fark ettim."
4. "Annem 3'üncü derece kanserle boğuşurken babamın annemi aldattığı sevgilisi eve gelip kendisi söylemişti."
5. "Kız arkadaşları ile beraber çok fazla takılmaya başlamıştı ve uygulama kullanarak yerini takip etmeye başladım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Arkadaşı ile beraber işleri vardı."
7. "Erkek arkadaşım bilgisiyarında sosyal medya hesabını açık unutmuştu."
8. "Ben ailesiyle yemekteyken, sevgilimden 'bugün ailem geldi ve geceyi burada geçirebilirler' diye bir mesaj aldım."
9. "Kadın hastalıklarına rutin kontrolümü yaptırmaya gittiğimde cinsel hastalık kapmış olduğumu öğrendim."
10. "Beni aldatıyor olduğuna dair şüphelerim vardı ama kanıtlayamıyordum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Yatakta göbeğini okşarken aniden, 'hamile değilim endişelenme,' dedi."
12. "Zaten şüpheleniyordum ve doğal olarak e-mailini kontrol ettim."
13. "Evinin önüne park ettim ve ne yapıyorsun diye mesaj attım."
14. "Son birkaç aydır bana karşı çok kötü davranıyordu."
15. "Akıllı saatini masada bırakmıştı ve başka kızla sohbet ederken bütün mesajları oraya da geldi."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın