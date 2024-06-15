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İnsanların Aldatıldıklarını Anlamasına Yol Açmış 15 Olay Ufkunuzu Açacak

İnsanların Aldatıldıklarını Anlamasına Yol Açmış 15 Olay Ufkunuzu Açacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 09:01

İlişkiler ne yazık ki her zaman istediğimiz gibi gitmiyor ve insanlar birbirlerinin kalbini kırabiliyor. Bugünkü içeriğimizde aldatıldıklarını fark eden insanların hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yaklaşık 4 yıldır beraber olduğum sevgilimin telefonunda iş arkadaşından gelen aşk mesajları görmüştüm."

1. "Yaklaşık 4 yıldır beraber olduğum sevgilimin telefonunda iş arkadaşından gelen aşk mesajları görmüştüm."

'Daha da kötüsü o sırada 4 aylık hamileydim.'

2. "Arkadaşlarımla beraber içmeye çıkmıştım ama hızlı sarhoş olup kötü hissedince eve erken dönmek istedim."

2. "Arkadaşlarımla beraber içmeye çıkmıştım ama hızlı sarhoş olup kötü hissedince eve erken dönmek istedim."

'Eve döndüğümdeyse kocamı beni patronu ile aldatırken yakaladım. Bahane olaraksa patronunun oyun oynamaya geldiğini ama yorgun hissedince yatak odamızda yatmaya karar verdiğini söyledi...'

3. "İşe giderken çantasına seksi iç çamaşırı koyduğunu fark ettim."

3. "İşe giderken çantasına seksi iç çamaşırı koyduğunu fark ettim."

'İşten döndükten sonra yatağa geçmek için hazırlanırken iç çamaşırını çıkarttım ve bir açıklama yapmasını istedim. İş yerinden arkadaşı ile beni aldatıyormuş...'

4. "Annem 3'üncü derece kanserle boğuşurken babamın annemi aldattığı sevgilisi eve gelip kendisi söylemişti."

4. "Annem 3'üncü derece kanserle boğuşurken babamın annemi aldattığı sevgilisi eve gelip kendisi söylemişti."

'Ayrıca çocuklara alışmak için bizi dışarı çıkartmak istediğini de söylemiş.'

5. "Kız arkadaşları ile beraber çok fazla takılmaya başlamıştı ve uygulama kullanarak yerini takip etmeye başladım."

5. "Kız arkadaşları ile beraber çok fazla takılmaya başlamıştı ve uygulama kullanarak yerini takip etmeye başladım."

'Meğer yandaki komşuya gidiyormuş...'

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6. "Arkadaşı ile beraber işleri vardı."

6. "Arkadaşı ile beraber işleri vardı."

'Bir gün aralarında anlaşmazlık çıktı ve nasıl olduysa çözemediler. Sonunda arkadaşı kapımıza geldi ve parasını istedi. Kocam vermeyi reddettiğindeyse adam bana dönüp beni aldattığı kişinin ismini ve adresini açık bir şekilde verdi.'

7. "Erkek arkadaşım bilgisiyarında sosyal medya hesabını açık unutmuştu."

7. "Erkek arkadaşım bilgisiyarında sosyal medya hesabını açık unutmuştu."

'Bakmak istemedim ama aklımdaki şüpheyi gidermenin tek yolu mesajlarını kontrol etmekti. Başka bir kadınla konuştuğunu ve ayrıca yalnız olduğunu söylediğini gördüm (3 yıldır çıkıyoruz!). Daha sonra içimdeki şüpheyi öldürmek için daha çok araştırma yapmaya başladım ve eski sevgilisiyle beni yaklaşık 1 yıldır aldattığını öğrendim.'

8. "Ben ailesiyle yemekteyken, sevgilimden 'bugün ailem geldi ve geceyi burada geçirebilirler' diye bir mesaj aldım."

8. "Ben ailesiyle yemekteyken, sevgilimden 'bugün ailem geldi ve geceyi burada geçirebilirler' diye bir mesaj aldım."

9. "Kadın hastalıklarına rutin kontrolümü yaptırmaya gittiğimde cinsel hastalık kapmış olduğumu öğrendim."

9. "Kadın hastalıklarına rutin kontrolümü yaptırmaya gittiğimde cinsel hastalık kapmış olduğumu öğrendim."

'10 yıldır sadece kocamla ilişkiye giriyorum...'

10. "Beni aldatıyor olduğuna dair şüphelerim vardı ama kanıtlayamıyordum."

10. "Beni aldatıyor olduğuna dair şüphelerim vardı ama kanıtlayamıyordum."

'Bir gün bir kız arkadaşında ders çalıştığını söylediği bir mesaj aldım. Hemen şüphelendiğim çocuğun evine gittim ve sevgilimin arabası gerçekten oradaydı. Daha sonra onu aradım ve sorular sormaya başladım. Sonundaysa camdan dışarı bakmasını söyledim ve onu görünce artık ilişkimizin sona erdiğini ve eşyalarını yarın alabileceğini söyledim.'

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11. "Yatakta göbeğini okşarken aniden, 'hamile değilim endişelenme,' dedi."

11. "Yatakta göbeğini okşarken aniden, 'hamile değilim endişelenme,' dedi."

'Birbirimizi 3 aydır görmemiştik. Şüphelendim ve sorular sormaya başladım. Kısa sürede bülbül gibi her şeyi anlattı...'

12. "Zaten şüpheleniyordum ve doğal olarak e-mailini kontrol ettim."

12. "Zaten şüpheleniyordum ve doğal olarak e-mailini kontrol ettim."

'Bütün e-maili boştu ama çöp kutusuna bakınca iş arkadaşı ile flörtleştiği mesajlarını gördüm. Çöp kutusundaki e-mailleri silmeyi unutmuştu...'

13. "Evinin önüne park ettim ve ne yapıyorsun diye mesaj attım."

13. "Evinin önüne park ettim ve ne yapıyorsun diye mesaj attım."

'Evdeyim dedi ama aslında dışarıdaydı. Akşamına telefonuna girdim ve benden başka en az 4 kızla görüştüğünü gördüm.'

14. "Son birkaç aydır bana karşı çok kötü davranıyordu."

14. "Son birkaç aydır bana karşı çok kötü davranıyordu."

'Telefonuna girdim ve Snapchat'te başkalarına gönderdiği üstsüz fotoğraflarını buldum. En kötüsü çocuklarıma artık neden anneleri ile beraber olmadığımı açıklayamamak oldu.'

15. "Akıllı saatini masada bırakmıştı ve başka kızla sohbet ederken bütün mesajları oraya da geldi."

15. "Akıllı saatini masada bırakmıştı ve başka kızla sohbet ederken bütün mesajları oraya da geldi."

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