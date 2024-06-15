İnsanların Aldatıldıklarını Anlamasına Yol Açmış 15 Olay Ufkunuzu Açacak

'Bakmak istemedim ama aklımdaki şüpheyi gidermenin tek yolu mesajlarını kontrol etmekti. Başka bir kadınla konuştuğunu ve ayrıca yalnız olduğunu söylediğini gördüm (3 yıldır çıkıyoruz!). Daha sonra içimdeki şüpheyi öldürmek için daha çok araştırma yapmaya başladım ve eski sevgilisiyle beni yaklaşık 1 yıldır aldattığını öğrendim.'