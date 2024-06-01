İnsanların Aileleri Onlara Yapmış Olsa da Kendi Çocuklarına Asla Yapmayacakları 12 Muamele
İnsanların Aileleri Onlara Yapmış Olsa da Kendi Çocuklarına Asla Yapmayacakları 12 Muamele
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ailemizi seçemiyoruz ve hepimizin ailesinde sevmediği yönler olabilir. Bugünkü içeriğimizde insanların aileleri tarafından gördükleri kötü muameleri inceliyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "18'inci yaş günümden sonra babamdan artık kendi başıma olduğuma dair bir mesaj aldım."
2. "En sevdiğim oyuncak bebeği parçalara ayırmakla tehdit etmişti."
3. "Çocuk odadayken sigara içmek..."
4. "Çocuğun hakkında 'komik' utanç verici anılar anlatmak. En nefret ettiğim bu işte..."
5. "Ailem boşanma sürecinde oldukları için sürekli birbirleri hakkında kötü şeyleri küçük bana anlatırdı."
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6. "Büyürken ne zaman üzgün olsam ailem hep çok hassas olduğumu ve abarttığımı söylerdi."
7. "Ailem beni her şeyden korumaya çalıştı ama bu düşünülenin aksine bende birçok güvensizliğe yol açtı."
8. "Çocuklarına kilo vermeleri gerektiğini söylemek kadar acımasızca bir şey yok."
9. "Genç yaştan sınırsız bir şekilde teknolojik aletleri kullanmama izin verdiler."
10. "Ailem inançlarını bana zorlamaya çalıştı ve bu da ruhsal anlamda büyük bir sıkıntıya girmeme sebep oldu."
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11. "Asla babamın bana yaptığı gibi çocuklarıma karşı fiziksel ceza kullanmazdım."
12. "İnanır mısınız bilmiyorum ama ailem bana bir kez bile beni sevdiklerini söylemedi."
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