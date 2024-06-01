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İnsanların Aileleri Onlara Yapmış Olsa da Kendi Çocuklarına Asla Yapmayacakları 12 Muamele

İnsanların Aileleri Onlara Yapmış Olsa da Kendi Çocuklarına Asla Yapmayacakları 12 Muamele

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:01

Ailemizi seçemiyoruz ve hepimizin ailesinde sevmediği yönler olabilir. Bugünkü içeriğimizde insanların aileleri tarafından gördükleri kötü muameleri inceliyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "18'inci yaş günümden sonra babamdan artık kendi başıma olduğuma dair bir mesaj aldım."

'Bunu asla kimseye yapmazdım heralde...'

2. "En sevdiğim oyuncak bebeği parçalara ayırmakla tehdit etmişti."

2. "En sevdiğim oyuncak bebeği parçalara ayırmakla tehdit etmişti."

'Sadece 5 yaşındaydım hala bu travmayı hatırlıyorum.'

3. "Çocuk odadayken sigara içmek..."

3. "Çocuk odadayken sigara içmek..."

'Bu kadar kötüsü olamazdı heralde.'

4. "Çocuğun hakkında 'komik' utanç verici anılar anlatmak. En nefret ettiğim bu işte..."

5. "Ailem boşanma sürecinde oldukları için sürekli birbirleri hakkında kötü şeyleri küçük bana anlatırdı."

'Onlar yüzünden bir sürü güven sorunu geliştirdim ve hala bu güvensizlikleri aşamadım.'

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6. "Büyürken ne zaman üzgün olsam ailem hep çok hassas olduğumu ve abarttığımı söylerdi."

6. "Büyürken ne zaman üzgün olsam ailem hep çok hassas olduğumu ve abarttığımı söylerdi."

'Üzülmeye bile hakkım yoktu adeta...'

7. "Ailem beni her şeyden korumaya çalıştı ama bu düşünülenin aksine bende birçok güvensizliğe yol açtı."

7. "Ailem beni her şeyden korumaya çalıştı ama bu düşünülenin aksine bende birçok güvensizliğe yol açtı."

'Kendi çocuklarım olduğunda onların risk almasına izin vereceğimden eminim.'

8. "Çocuklarına kilo vermeleri gerektiğini söylemek kadar acımasızca bir şey yok."

8. "Çocuklarına kilo vermeleri gerektiğini söylemek kadar acımasızca bir şey yok."

'Annem her dediğinde daha da suçlu hissederdim.'

9. "Genç yaştan sınırsız bir şekilde teknolojik aletleri kullanmama izin verdiler."

9. "Genç yaştan sınırsız bir şekilde teknolojik aletleri kullanmama izin verdiler."

'Belki telefona bu kadar bağımlı olmazdım...'

10. "Ailem inançlarını bana zorlamaya çalıştı ve bu da ruhsal anlamda büyük bir sıkıntıya girmeme sebep oldu."

10. "Ailem inançlarını bana zorlamaya çalıştı ve bu da ruhsal anlamda büyük bir sıkıntıya girmeme sebep oldu."

'Her çocuk kendi inançlarını keşfetmeli...'

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11. "Asla babamın bana yaptığı gibi çocuklarıma karşı fiziksel ceza kullanmazdım."

11. "Asla babamın bana yaptığı gibi çocuklarıma karşı fiziksel ceza kullanmazdım."

'Onu hala affedemedim...'

12. "İnanır mısınız bilmiyorum ama ailem bana bir kez bile beni sevdiklerini söylemedi."

12. "İnanır mısınız bilmiyorum ama ailem bana bir kez bile beni sevdiklerini söylemedi."

'Kıyafet aldılar ve beni beslediler ama asla duygusal anlamda bana yakınlık göstermediler. En kötüsü buydu bence...'

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