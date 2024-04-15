İnsanların Ağzından Çıktığını Asla Duyamayacağınız 15 Söz
İnsanların Ağzından Çıktığını Asla Duyamayacağınız 15 Söz
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, insanların ağzından asla çıkmayacak 15 cümleye bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer cümleler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sivri sivri cipsleri çiğnerken dişimi acıtmayı seviyorum."
2. "Alzheimer hastası olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi hatırlıyorum."
3. "Dünyada barışın olması ne kadar güzel bir şey değil mi?"
4. "Para biriktirmek için bunca zaman beklediğim için çok mutluyum!"
5. "İnternetteki insanlarla sohbet etmek ne kadar da güzel ama!"
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6. "Bu sefer silmesem de olur sanki ya..."
7. "Sürekli orgazm yaşamaktan bıktım!"
8. "Çok haklısın! En iyisi fikrimi değiştireyim."
9. "7/24 telefonumun kölesi olmaktan çok mutluyum!"
10. "Kullandığım ilaçlar bütün sorunlarımı çözdü."
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11. "Türkiye'de kadın olmak hiç zor değil!"
12. "Piyanoyu uzatır mısın?"
13. "Yarın işe gitmeyi sabırsızlık bekliyorum!"
14. "O konuyu çok iyi bilmediğim için yorum yapmayacağım."
15. "Bence yeteri kadar param var, biraz da insanlara yardım etmeyi deneyeyim."
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