İnsanların 10 Yaşındaki Halleri Bugünkü Yaşamlarını Görse Ne Düşünürdü?
İnsanların 10 Yaşındaki Halleri Bugünkü Yaşamlarını Görse Ne Düşünürdü?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, insanların 10 yaşlarındaki hayallerinden ne kadar farklı yaşamlar sürdürdüklerine ve küçüklüklerinin bununla ilgili ne düşüneceğine bakacağız. Peki, sizin 10 yaşınızdaki haliniz ne düşünürdü?
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1. "Şişman olmamla dalga geçerdi sanırım."
2. "Garajımda atari makinem var yani büyük ihtimalle 10 yaşındaki halim çok etkilenirdi."
3. "Böylesine çok para kazanıyor olsam da, sıkıcı bir hayat tarzına sahip olmamdan utanırdı sanırım."
4. "10 yaşımdaki halim, şu anki hayatımla benim olduğumdan daha mutlu olurdu gibi."
5. "Ona yardımcı olmam ve rehberlik etmem için sorular sorardı büyük ihtimalle."
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6. "10 yaşındaki halim ve düşünce tarzım 20'li yaşlarımdakine oldukça benziyor bence."
7. "Küçükken istediği gibi artık bir kedim olduğu için çok heyecanlanırdı."
8. "10 yaşında istediğim gibi atlar sürdüm, bilim insanı oldum ve başarılı bir kariyere sahip oldum!"
9. "Baya mutlu olurdu ve benimle gurur duyardı."
10. "Neden bu kadar kel olduğumu sorgulardı büyük ihtimalle."
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11. "Oyun geliştiricisi olmak yerine mühendis olduğum için baya bana kızardı."
12. "Küçükken ihtiyacımız olan aileyi kurabildiğimiz için benimle gurur duyardı."
13. "Sahip olduğum motosiklet sayısıyla gurur duyardı büyük ihtimalle :)"
14. "Ailemizdeki kötü kişiden kaçıp kurtulabildiğimiz için sevinirdi."
15. "Küçükken pilot olmak istemiştim ama şimdi mühendis olarak çalışıyorum."
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