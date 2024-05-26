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İnsanların 10 Yaşındaki Halleri Bugünkü Yaşamlarını Görse Ne Düşünürdü?

İnsanların 10 Yaşındaki Halleri Bugünkü Yaşamlarını Görse Ne Düşünürdü?

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:31

Bugün, insanların 10 yaşlarındaki hayallerinden ne kadar farklı yaşamlar sürdürdüklerine ve küçüklüklerinin bununla ilgili ne düşüneceğine bakacağız. Peki, sizin 10 yaşınızdaki haliniz ne düşünürdü?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Şişman olmamla dalga geçerdi sanırım."

1. "Şişman olmamla dalga geçerdi sanırım."

2. "Garajımda atari makinem var yani büyük ihtimalle 10 yaşındaki halim çok etkilenirdi."

2. "Garajımda atari makinem var yani büyük ihtimalle 10 yaşındaki halim çok etkilenirdi."

3. "Böylesine çok para kazanıyor olsam da, sıkıcı bir hayat tarzına sahip olmamdan utanırdı sanırım."

3. "Böylesine çok para kazanıyor olsam da, sıkıcı bir hayat tarzına sahip olmamdan utanırdı sanırım."

'Daha eğlenceli bir şeyler yapmaya başlamam lazım...'

4. "10 yaşımdaki halim, şu anki hayatımla benim olduğumdan daha mutlu olurdu gibi."

5. "Ona yardımcı olmam ve rehberlik etmem için sorular sorardı büyük ihtimalle."

5. "Ona yardımcı olmam ve rehberlik etmem için sorular sorardı büyük ihtimalle."
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6. "10 yaşındaki halim ve düşünce tarzım 20'li yaşlarımdakine oldukça benziyor bence."

6. "10 yaşındaki halim ve düşünce tarzım 20'li yaşlarımdakine oldukça benziyor bence."

'Eşim dışında onu çok şaşırtan bir şey olmazdı diye düşünüyordum.'

7. "Küçükken istediği gibi artık bir kedim olduğu için çok heyecanlanırdı."

7. "Küçükken istediği gibi artık bir kedim olduğu için çok heyecanlanırdı."

'Yaşasın kediler!'

8. "10 yaşında istediğim gibi atlar sürdüm, bilim insanı oldum ve başarılı bir kariyere sahip oldum!"

'10 yaşımdaki benim tahmin edemeyeceği kadar fazla maceraya çıktım.'

9. "Baya mutlu olurdu ve benimle gurur duyardı."

9. "Baya mutlu olurdu ve benimle gurur duyardı."

'Ailem beni mutlu bir çocuklukla yetiştirdi ve ben de kendi çocuklarım için aynısını yaptım.'

10. "Neden bu kadar kel olduğumu sorgulardı büyük ihtimalle."

10. "Neden bu kadar kel olduğumu sorgulardı büyük ihtimalle."

'Küçükken sınıfımdaki en gür saçlı kişi bendim...'

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11. "Oyun geliştiricisi olmak yerine mühendis olduğum için baya bana kızardı."

11. "Oyun geliştiricisi olmak yerine mühendis olduğum için baya bana kızardı."

12. "Küçükken ihtiyacımız olan aileyi kurabildiğimiz için benimle gurur duyardı."

12. "Küçükken ihtiyacımız olan aileyi kurabildiğimiz için benimle gurur duyardı."

13. "Sahip olduğum motosiklet sayısıyla gurur duyardı büyük ihtimalle :)"

13. "Sahip olduğum motosiklet sayısıyla gurur duyardı büyük ihtimalle :)"

14. "Ailemizdeki kötü kişiden kaçıp kurtulabildiğimiz için sevinirdi."

14. "Ailemizdeki kötü kişiden kaçıp kurtulabildiğimiz için sevinirdi."

'Küçükken bu kabus hiç bitmeyecek sanmıştım ama öyle olmadı.'

15. "Küçükken pilot olmak istemiştim ama şimdi mühendis olarak çalışıyorum."

15. "Küçükken pilot olmak istemiştim ama şimdi mühendis olarak çalışıyorum."

'Büyük ihtimalle biraz hayal kırıklığına uğrardı...'

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