İnsan Vücudu Hakkında İlginç Olduğu Kadar Bir O Kadar Korkutucu 17 Bilgi
İnsan Vücudu Hakkında İlginç Olduğu Kadar Bir O Kadar Korkutucu 17 Bilgi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsan vücudu tam bir gizem ve bazı noktaları gerçekten tüyler ürpertici. Sebebi bilinmeyen hastalıklardan, sizi birkaç gün içerisinde öldürebilecek sendromlara kadar birçok gizemli durum var. Bugün, insan vücudu hakkında gerçekten ürkütücü 17 bilgiye bakacağız.
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1. "Kalbimiz doğduğumuz andan ölümümüze kadar hiç durmadan çalışıyor ve bence bu biraz da olsa ürkütücü."
2. "Bağırsak ameliyatı olmuştum ve bir gün uzanırken sanki bağırsaklarım bir tarafa yığılmış gibi hissettim."
3. "Her gün küçük inlemeler yaşıyor olabilirsin ve beyin röntgeni çektiresiye kadar bunu asla bilmene imkan yok."
4. "Hayatının herhangi bir anında anevrizma geçirebilirsin ve bu ölümüne neden olabilir."
5. "Locked-in sendromu diye bir hastalık gerçekten var ve her şeyi duyup, görmene rağmen vücudunu kıpırdatamıyorsun."
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6. "Tümörler diş ve saç çıkartabilirler."
7. "Adrenalin sayesinde vücudun acı hissini engelleyebilir ve sonunda güvende hissetmeye başladığında bütün çektiğin acıları tek bir seferde yaşayabilirsin."
8. "Ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığı nadir olsa da görülen bir durum ve herhangi bir tedavisi yok."
9. "Öldükten sonra vücudunuzdaki proteinler bozulurken ve değişirken kollarınız ve eklemleriniz oynamaya devam edebilir."
10. "Hepimiz hayatımızın her anında kanserle mücadele ediyoruz ve bir gün kanserli hücreler kazanıyor ve ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz."
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11. "Diş ağrısından dolayı ölmeniz mümkün."
12. "Bell paralizisi denen medikal bir durumdan dolayı yüzünüzün yarısı felçli kalabilir."
13. "İnsanlarda en hızlı ölüme sebep olan virüs, 4 gün ile Ebola'dır."
14. "Anestezi altındayken uyanarak acı çekebilirsiniz."
15. "Vitiligo hastalığına her an yakalanabilirsiniz ve cildiniz beyaza dönerken, izlemek dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok."
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16. "Onlarca yıl pankreas kanseriniz olabilir ve bir gün etkileri çıktığında yaşamak için sadece 1 yılınız kaldığını öğrenebilirsiniz."
17. "Hayatınızın herhangi bir anında beyin yiyen amip kapabilirsiniz ve bu durumların yüzde 97'si ölümle sonuçlanır."
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