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İnsan Vücudu Hakkında İlginç Olduğu Kadar Bir O Kadar Korkutucu 17 Bilgi

İnsan Vücudu Hakkında İlginç Olduğu Kadar Bir O Kadar Korkutucu 17 Bilgi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 20:01

İnsan vücudu tam bir gizem ve bazı noktaları gerçekten tüyler ürpertici. Sebebi bilinmeyen hastalıklardan, sizi birkaç gün içerisinde öldürebilecek sendromlara kadar birçok gizemli durum var. Bugün, insan vücudu hakkında gerçekten ürkütücü 17 bilgiye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kalbimiz doğduğumuz andan ölümümüze kadar hiç durmadan çalışıyor ve bence bu biraz da olsa ürkütücü."

1. "Kalbimiz doğduğumuz andan ölümümüze kadar hiç durmadan çalışıyor ve bence bu biraz da olsa ürkütücü."

2. "Bağırsak ameliyatı olmuştum ve bir gün uzanırken sanki bağırsaklarım bir tarafa yığılmış gibi hissettim."

2. "Bağırsak ameliyatı olmuştum ve bir gün uzanırken sanki bağırsaklarım bir tarafa yığılmış gibi hissettim."

'Doktora sorduğumda, bağırsaklarımın tekrar şekil almaya çalıştığını söylemişti.'

3. "Her gün küçük inlemeler yaşıyor olabilirsin ve beyin röntgeni çektiresiye kadar bunu asla bilmene imkan yok."

3. "Her gün küçük inlemeler yaşıyor olabilirsin ve beyin röntgeni çektiresiye kadar bunu asla bilmene imkan yok."

'Sonra bir gün büyük bir inme geçiriyorsun ve her şey sona eriyor.'

4. "Hayatının herhangi bir anında anevrizma geçirebilirsin ve bu ölümüne neden olabilir."

4. "Hayatının herhangi bir anında anevrizma geçirebilirsin ve bu ölümüne neden olabilir."

'Bunun sağlıklı olup olmamanla da alakası yok. Sadece olan bir gerçek.'

5. "Locked-in sendromu diye bir hastalık gerçekten var ve her şeyi duyup, görmene rağmen vücudunu kıpırdatamıyorsun."

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6. "Tümörler diş ve saç çıkartabilirler."

6. "Tümörler diş ve saç çıkartabilirler."

7. "Adrenalin sayesinde vücudun acı hissini engelleyebilir ve sonunda güvende hissetmeye başladığında bütün çektiğin acıları tek bir seferde yaşayabilirsin."

8. "Ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığı nadir olsa da görülen bir durum ve herhangi bir tedavisi yok."

8. "Ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığı nadir olsa da görülen bir durum ve herhangi bir tedavisi yok."

'Sonunda ölesiye kadar uykusuz kalıyorsunuz ve hiçbir ilaç işe yaramıyor...'

9. "Öldükten sonra vücudunuzdaki proteinler bozulurken ve değişirken kollarınız ve eklemleriniz oynamaya devam edebilir."

9. "Öldükten sonra vücudunuzdaki proteinler bozulurken ve değişirken kollarınız ve eklemleriniz oynamaya devam edebilir."

10. "Hepimiz hayatımızın her anında kanserle mücadele ediyoruz ve bir gün kanserli hücreler kazanıyor ve ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz."

10. "Hepimiz hayatımızın her anında kanserle mücadele ediyoruz ve bir gün kanserli hücreler kazanıyor ve ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz."
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11. "Diş ağrısından dolayı ölmeniz mümkün."

11. "Diş ağrısından dolayı ölmeniz mümkün."

'Diş ağrılarının en büyük sebebi çürükler ve enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar beyine ulaşırsa ölmenize sebep olur.'

12. "Bell paralizisi denen medikal bir durumdan dolayı yüzünüzün yarısı felçli kalabilir."

12. "Bell paralizisi denen medikal bir durumdan dolayı yüzünüzün yarısı felçli kalabilir."

13. "İnsanlarda en hızlı ölüme sebep olan virüs, 4 gün ile Ebola'dır."

13. "İnsanlarda en hızlı ölüme sebep olan virüs, 4 gün ile Ebola'dır."

'Bağışıklılık sisteminse sadece 15 dakika içinde seni öldürebilir.'

14. "Anestezi altındayken uyanarak acı çekebilirsiniz."

14. "Anestezi altındayken uyanarak acı çekebilirsiniz."

'Ayrıca bu acıyı sonradan tamamiyle unutsanız da, kabuslar aracılığıyla tekrar yaşayabilirsiniz.'

15. "Vitiligo hastalığına her an yakalanabilirsiniz ve cildiniz beyaza dönerken, izlemek dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

15. "Vitiligo hastalığına her an yakalanabilirsiniz ve cildiniz beyaza dönerken, izlemek dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok."
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16. "Onlarca yıl pankreas kanseriniz olabilir ve bir gün etkileri çıktığında yaşamak için sadece 1 yılınız kaldığını öğrenebilirsiniz."

16. "Onlarca yıl pankreas kanseriniz olabilir ve bir gün etkileri çıktığında yaşamak için sadece 1 yılınız kaldığını öğrenebilirsiniz."

17. "Hayatınızın herhangi bir anında beyin yiyen amip kapabilirsiniz ve bu durumların yüzde 97'si ölümle sonuçlanır."

17. "Hayatınızın herhangi bir anında beyin yiyen amip kapabilirsiniz ve bu durumların yüzde 97'si ölümle sonuçlanır."

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