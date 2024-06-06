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İngiltere 'Koli Basili' Salgını Olduğunu Duyurdu: 113 Kişi Karantinaya Alındı

İngiltere 'Koli Basili' Salgını Olduğunu Duyurdu: 113 Kişi Karantinaya Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.06.2024 - 18:00

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (UKHSA), bugün ülke çapında 113 kişiyi etkileyen koli basili salgınını duyurdu. Ulusal çapta dağıtılan bir gıdanın tüketimi sonrasında koli basilinin bulaştığını belirten yetkililer, belirtilerin şiddetli ve bazen kanlı ishal, mide krampları, kusma ve ateş olduğunu vurguladı.

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UKHSA açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UKHSA açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut araştırmada örneklerin tüm genom dizilimi, çoğu vakanın tek bir salgının parçası olduğunu gösteriyor. Vakaların geniş coğrafi yayılımına dayanarak, bu salgının ulusal düzeyde dağıtılan bir gıda maddesiyle veya birden fazla gıda maddesiyle bağlantılı olması muhtemeldir. Bu salgının kaynağı henüz doğrulanmadı ancak şu anda salgının açık çiftlikler, içme suyu veya kirli deniz suyu, göl veya nehirlerde yüzmeyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.”

Bu salgın kapsamında 25 Mayıs’tan itibaren 113 vakanın bildirildiğini ifade eden sağlık yetkilileri, koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 olduğunu belirtip çoğunluğun genç yetişkinler olduğunu açıkladı.

Bu salgın kapsamında 25 Mayıs’tan itibaren 113 vakanın bildirildiğini ifade eden sağlık yetkilileri, koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 olduğunu belirtip çoğunluğun genç yetişkinler olduğunu açıkladı.

UKHSA, genel olarak yıllık bazda ortalama 1500 vaka gördüklerini ancak bu salgında genom dizilim çalışması tamamlanınca daha fazla vaka sayısı beklediklerini ifade etti.

UKHSA, genel olarak yıllık bazda ortalama 1500 vaka gördüklerini ancak bu salgında genom dizilim çalışması tamamlanınca daha fazla vaka sayısı beklediklerini ifade etti.
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