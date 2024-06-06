İngiltere 'Koli Basili' Salgını Olduğunu Duyurdu: 113 Kişi Karantinaya Alındı

“Mevcut araştırmada örneklerin tüm genom dizilimi, çoğu vakanın tek bir salgının parçası olduğunu gösteriyor. Vakaların geniş coğrafi yayılımına dayanarak, bu salgının ulusal düzeyde dağıtılan bir gıda maddesiyle veya birden fazla gıda maddesiyle bağlantılı olması muhtemeldir. Bu salgının kaynağı henüz doğrulanmadı ancak şu anda salgının açık çiftlikler, içme suyu veya kirli deniz suyu, göl veya nehirlerde yüzmeyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.”