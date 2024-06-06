İngiltere 'Koli Basili' Salgını Olduğunu Duyurdu: 113 Kişi Karantinaya Alındı
İngiltere 'Koli Basili' Salgını Olduğunu Duyurdu: 113 Kişi Karantinaya Alındı
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (UKHSA), bugün ülke çapında 113 kişiyi etkileyen koli basili salgınını duyurdu. Ulusal çapta dağıtılan bir gıdanın tüketimi sonrasında koli basilinin bulaştığını belirten yetkililer, belirtilerin şiddetli ve bazen kanlı ishal, mide krampları, kusma ve ateş olduğunu vurguladı.
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UKHSA açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu salgın kapsamında 25 Mayıs’tan itibaren 113 vakanın bildirildiğini ifade eden sağlık yetkilileri, koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 olduğunu belirtip çoğunluğun genç yetişkinler olduğunu açıkladı.
UKHSA, genel olarak yıllık bazda ortalama 1500 vaka gördüklerini ancak bu salgında genom dizilim çalışması tamamlanınca daha fazla vaka sayısı beklediklerini ifade etti.
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