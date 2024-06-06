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Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kişi Karantinaya Alındı: Köpek Kuduz Çıktı!

Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kişi Karantinaya Alındı: Köpek Kuduz Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.06.2024 - 17:35

Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken ekiplerin yakaladığı köpek ise öldü.

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Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü. Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü. Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.
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