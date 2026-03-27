İndirim Kısa Sürdü: Araç Sahipleri Dikkat! Bu Gece Motorine Tarihin En Büyük Zammı Geliyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2026 - 12:07

Akaryakıt piyasasında bugün yaşanan indirim rüzgarı yerini fırtınaya bırakıyor. Küresel enerji krizinin etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren 6 lira 23 kuruşluk tarihi bir zam yansıyacak ve fiyatlar 80 lira seviyesine yaklaşacak.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.

Bugün uygulanan 5 lira 44 kuruşluk indirimle nefes alan sürücüler, yarın güne rekor bir artışla uyanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 6 lira 23 kuruş eklenecek. Bu artış, akaryakıt tarihindeki en büyük tek seferlik zamlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Fiyatlardaki bu sert yükselişin ana kaynağı, Orta Doğu’da yaşanan gerginlik oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tanker geçişlerini durdurması, brent petrolün varil fiyatını 100 dolar barajının üzerine taşıdı. Hem döviz kurundaki hareketlilik hem de küresel petrol piyasasındaki bu tıkanma, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırarak indirimin etkisini tamamen sildi.

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları ülke genelinde daha önce görülmemiş seviyelere ulaşacak. Özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde rakamlar 80 lira sınırını zorlayacak. Örneğin, Türkiye’nin en pahalı akaryakıtını kullanan illerin başında gelen Hakkari’de motorinin litresi 77 lira 71 kuruşa kadar yükselecek. Şehirler arası nakliye ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilemesi beklenen bu gelişme, yarın itibarıyla tüm istasyonlarda tabelalara yansıtılacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
