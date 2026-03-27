İndirim Kısa Sürdü: Araç Sahipleri Dikkat! Bu Gece Motorine Tarihin En Büyük Zammı Geliyor

Bugün uygulanan 5 lira 44 kuruşluk indirimle nefes alan sürücüler, yarın güne rekor bir artışla uyanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 6 lira 23 kuruş eklenecek. Bu artış, akaryakıt tarihindeki en büyük tek seferlik zamlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Fiyatlardaki bu sert yükselişin ana kaynağı, Orta Doğu’da yaşanan gerginlik oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tanker geçişlerini durdurması, brent petrolün varil fiyatını 100 dolar barajının üzerine taşıdı. Hem döviz kurundaki hareketlilik hem de küresel petrol piyasasındaki bu tıkanma, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırarak indirimin etkisini tamamen sildi.

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları ülke genelinde daha önce görülmemiş seviyelere ulaşacak. Özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde rakamlar 80 lira sınırını zorlayacak. Örneğin, Türkiye’nin en pahalı akaryakıtını kullanan illerin başında gelen Hakkari’de motorinin litresi 77 lira 71 kuruşa kadar yükselecek. Şehirler arası nakliye ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilemesi beklenen bu gelişme, yarın itibarıyla tüm istasyonlarda tabelalara yansıtılacak.