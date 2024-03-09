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İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.03.2024 - 09:03

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Mart - 15 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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9 Mart - 15 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 185 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 185 TL
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  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 99,50 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 52 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 1 Kg 99 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 49,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 95 TL

  • Nar / Aras / Irmak / Bor Şeker Toz Şeker 5 Kg 139,90 TL

  • Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 110 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 32,50 TL

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,75 TL

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,75 TL
onedio.com

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 79 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 34,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 34,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 27,50 TL

  • Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr 49 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 69,50 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 89 TL

  • Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 149 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 40,50 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Orkid Platinum Hijyenik Ped Çeşitleri 49,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Sinangil Buğday Unu 2 Kg 33,90 TL 

  • Torku / Pınar Süt 4x1 Litre 85 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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14 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led Tv 11.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.899 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL

  • Mipo M25 Cep Telefonu 3.999 TL

  • Hometech Alfa 8TX Tablet 1.999 TL

  • Philips Powerbank 10.000 mAh 399 TL

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SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
onedio.com

  • SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL

Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 549 TL

  • Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi 79,90 TL

  • Singer Brilliance Dikiş Makinesi 6.499 TL

  • Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

  • Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge 2.799 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 799 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 379 TL

  • Kiwi Çelik Kettle 329 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 549 TL

  • Aprilla Saç Maşası 299 TL

Erba Çekme Karavan 239.990 TL

Erba Çekme Karavan 239.990 TL
onedio.com

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
onedio.com

Piranha Akıllı Drone 769 TL

Piranha Akıllı Drone 769 TL
onedio.com

  • Erinöz Morus Salıncak 3.790 TL

  • Gölgelikli Salıncak 1.299 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL

  • Büyük Boy Kamp Sandalyesi 549 TL

  • Katlanır Piknik Sandalyesi Çeşitleri 249 TL

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Taç Bella Döküm Derin Tencere 579 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere 579 TL
onedio.com

  • Taç Bella Döküm Basık Tencere 579 TL

  • Taç Bella Döküm Tava 349 TL

  • Nehir Servis Gereçleri 99,90 TL

Sona Tv Ünitesi 1.999 TL

Sona Tv Ünitesi 1.999 TL
onedio.com

  • Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL

  • Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

Kanatlı Kurutmalık 249 TL

Kanatlı Kurutmalık 249 TL
onedio.com

  • Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 199 TL

  • Mini Ütü Masası 199 TL

  • Ütü Masası 429 TL

  • 4+1 Merdiven 579 TL

Jwin Tuşlu Piyano 7.990 TL

Jwin Tuşlu Piyano 7.990 TL
onedio.com

  • Dijital Davul Seti 7.990 TL

  • Tuşlu Elektronik Org 399 TL

PP Kabin Boy Valiz 569 TL

PP Kabin Boy Valiz 569 TL
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  • PP Makyaj Çantası 329 TL

  • PP Orta Boy Valiz 669 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 769 TL

  • Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Salon Halısı 4m2799 TL

  • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 129 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 99 TL

  • Kaymaz Taban Fitlli Klozet Takımı 249 TL

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15 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
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  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

  • HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

  • HP Tank Yazıcı 5.799 TL

  • Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Arnica Blender Seti 1.199 TL

  • Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

  • Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

  • Kumtel Davlumbaz 899 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
onedio.com

  • Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

  • VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

  • Polosmart Duvar Şarj 179 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

  • Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

  • RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

  • Relax Çelik Termos 349 TL

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Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
onedio.com

  • Benante Kahvaltı Seti 399 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

  • Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

  • LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

  • Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

  • Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

  • Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

  • Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

  • Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

  • Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

  • Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL

  • Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Banyo Seti 5'li 229 TL

  • Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL

  • Poşet Klipsi 21,50 TL

Oyun Çadırı 259 TL

Oyun Çadırı 259 TL
onedio.com
  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 299 TL

Kaşmir Halı 769 TL

Kaşmir Halı 769 TL
onedio.com

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 219 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 179 TL

  • Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL

  • Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL

  • Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL

  • Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL

  • Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL

  • Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Lux Post Halı 275 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

  • Tül Perde 89 TL

  • Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL

  • Masa Örtüsü 89 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Yüz Havlusu 54,50 TL

  • Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL

  • Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL
onedio.com

  • Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.349 TL

  • Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Fincan Takımı 279 TL

  • Oval Tepsi 219 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL

  • Şef Bıçağı 229 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 699 TL

  • Hisar Optima Çelik Derin Tencere 579 TL

  • Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Derin Tencere 579 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Sahan 249 TL

  • Emsan Alüminyum Ezme Tava 349 TL

  • Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL

  • Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 119 TL

ŞOK 9 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL

Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL
onedio.com

  • Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL 

  • Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL 

  • Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL 

  • Sinbo Barbekü Izgara 599 TL

  • 6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL 

  • 6'lı İnce Pil 99,95 TL 

  • 3'lü 2032 Lityum Düğme Pil 79,95 TL

  • Gokidy Mini Dozer 49,95 TL 

  • Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL 

  • Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL 

  • Çek Bırak Araba 49,95 TL 

  • Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL 

  • Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL 

  • Oyuncak Puset 149 TL 

  • Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL 

  • Altını IslatanBebiş Bebek 179 TL 

  • Oyuncak Dinazor 119 TL 

  • Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşileri 29,95 TL

Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
onedio.com

  • Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL

  • Omix Mixbot Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL

  • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

  • WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL

  • Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

  • Raks Mika 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL

  • Raks 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL

  • Hoover Kurutma Makinesi 9 Kg 16.499 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL

  • Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL

Ruby Mutfak 13.999 TL

Ruby Mutfak 13.999 TL
onedio.com

  • Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.699 TL

  • Greena Mutfak 16.999 TL

  • Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Lava Ocak Modülü 1.699 TL

  • Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı 3.299 TL

  • Üst Modül 2.099 TL

  • Pars Servis Masası/Kahve Köşesi 1.999 TL

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Black Titanium 83.499 TL

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Black Titanium 83.499 TL
onedio.com
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