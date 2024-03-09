İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Mart - 15 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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9 Mart - 15 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 185 TL
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,75 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde
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14 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL
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SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL
Erba Çekme Karavan 239.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
Piranha Akıllı Drone 769 TL
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Taç Bella Döküm Derin Tencere 579 TL
Sona Tv Ünitesi 1.999 TL
Kanatlı Kurutmalık 249 TL
Jwin Tuşlu Piyano 7.990 TL
PP Kabin Boy Valiz 569 TL
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15 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Oyun Çadırı 259 TL
Kaşmir Halı 769 TL
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL
ŞOK 9 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL
Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Ruby Mutfak 13.999 TL
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Black Titanium 83.499 TL
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