İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 37,50 TL
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 75 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
1 Alana 1 Bedava
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
20 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Bayram çikolataları;
👇
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL
Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV için 84.990 TL
Homend Grillant Inox Tost Makinesi 1.499 TL
Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL
Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 199 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pipetli Matara 79,50 TL
Çelik Plaj / Piknik Sandalyesi 269 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.449 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 289 TL
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
21 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Otomatik Çadır 999 TL
Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Rengi Metal Saksı 109 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL
ŞOK 15 - 22 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Araç İçi Yatak 799 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz eşya ve elektronik
Mobilya;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın