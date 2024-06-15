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İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.06.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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15 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 37,50 TL

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 37,50 TL
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 127,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 109 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 149,50 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 109 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 67,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 215 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 37,75 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 75 TL
onedio.com

  • Colagte Charcoal Diş Macunu 75 ml 44,50 TL

  • Colgate Çürük Önleyici Çocuk Diş Macunu 50 ml 24,90 TL

  • Colagete Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Belndax Şampuan Çeşitleri 500 ml 69,75 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 49,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Dankek Lokmalık Kek Çeşitleri 160 gr 16 TL 

  • Ülker Biskrem Extra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 184 gr 16 TL

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com
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20 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Bayram çikolataları;

Bayram çikolataları;
onedio.com

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Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL

  • JVC 50' 4K Ultra HD HD Android Tv 11.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.799 T

  • Xiaomi Redmi 12 Cep Telefonu 6.999 TL

  • Samsung Galaxy Watch 4 3.599 TL

  • Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saat 1.899 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

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SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL
onedio.com

En çok tercih edilen buzdolabı modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çamaşır makinesi almayı düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en beğenilen çamaşır makineleri listesine buradan göz atmayı unutmayın.

Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV için 84.990 TL

Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV için 84.990 TL
onedio.com

Homend Grillant Inox Tost Makinesi 1.499 TL

Homend Grillant Inox Tost Makinesi 1.499 TL
onedio.com

  • Philips Airfryer 2.699 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 599 TL

  • Kiwi Seyahat Ütüsü 499 TL

  • Kiwi Klipsli Masaüstü Fan 299 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL

  • Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL

  • Xiaomi Enchen Blackstone 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 459 TL

En çok tercih edilen ekmek kızartma makineleri burada.

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL
onedio.com

  • Çok Amaçlı Mutfak / Kiler Dolabı 1.499 TL

  • Ruum Store Via Ayakkabılık Varna Meşe 449 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL

  • Zigon Sehpa 3'lü 729 TL

Herkesin favori mobilya modellerine de buradan göz atmayı unutmayın!

Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 199 TL

Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 199 TL
onedio.com
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Pipetli Matara 79,50 TL

Pipetli Matara 79,50 TL
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Çelik Plaj / Piknik Sandalyesi 269 TL

Çelik Plaj / Piknik Sandalyesi 269 TL
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26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.449 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.449 TL
onedio.com

Çift Kişilik Baskılı Pike 289 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike 289 TL
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21 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com
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onedio.com

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
onedio.com

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL

  • Mega Kutulu Hurç 105 TL

  • Baza Kutulu Hurç 95 TL

  • Raf Organizer 69 TL

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
onedio.com

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • Philips Airfryer 5.999 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL

  • Polosmart Parti Speaker 499 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL

  • Kiwi Şişe Açacağı 85 TL

En çok tercih edilen Türk kahvesi makineleri burada.

Televizyon almayı düşünüyorsanız en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Favori ütü modelleri burada.

Otomatik Çadır 999 TL

Otomatik Çadır 999 TL
onedio.com

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

  • Renkli Pipetli Termos 449 TL

  • Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Rookie Kaykay 299 TL

  • Rookie Işıklı Paten 499 TL

  • GoKidy Catchball 69 TL

  • Sunset Koltuk 499 TL

  • Sky Katlanır Sandalye 349 TL

  • Kral Tabure 99 TL

  • Katlanır Sehpa 349 TL

  • Katlanabilir Kamp Ocak 219 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL

Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL

Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL
onedio.com

  • Icemax Musluklu Termos 19 Litre 299 TL

  • Büyük Buz Aküsü 59 TL

  • Termos İzolasyonlu Çanta 25 Litre 299 TL

  • Melamin Kayık Tabak 20x25 cm 49,50 TL

  • Melamin Nihale / Kepçe Altlığı 39,50 TL

  • Melamin Büyük Kase 49,50 TL

  • Melamin Kayık Tabak 39,50 TL

  • Melamin Çay Tabağı 15 TL

  • Mehtap Bölmeli Tava 229 TL

  • Saklama Kabı 4'lü 22,50 TL

  • Maşa Çeşitleri 34,50 TL

  • Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Piknik Hasırı 229 TL

  • Masa Örtüsü 49,50 TL

  • Poşet Yapıştırıcı 59,50 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Çekirdek Çıkarıcı 22,50 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 15 TL

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Altın Rengi Metal Saksı 109 TL

Altın Rengi Metal Saksı 109 TL
onedio.com

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
onedio.com

  • Kadın Kapri 175 TL

  • Erkek Şort 159 TL

  • Kilim 80x150 cm 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Erkek Pike Kumaş Şort 129 TL

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL

  • Erkek Kapri Kumaş Kapri 129 TL

Bayram alışverişinizi indirimli ürünlerle tamamlamak istiyorsanız buraya göz atmayı unutmayın.

Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL

Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL
onedio.com

  • Glass in love Borosilikat Kupa 300 ml 49,50 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Desenli Tuzluk 15 TL

  • Bulaşıklık 69 TL

  • Organizer Raf 149 TL

  • Poşet Klipsi 6'lı 22,50 TL

  • Colorina Sıvı Sabunluk 75 TL

  • Pirinç Süzgeci 29,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 27,50 TL

  • Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 15 TL

  • İnci Askı Seti 5'li 59,50 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 65 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

Moda'dan küçük ev aletlerine birçok üründe yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞOK 15 - 22 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Araç İçi Yatak 799 TL

Araç İçi Yatak 799 TL
onedio.com

  • Oto Sürgülü Kol Dayama 499 TL, 

  • Expert Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,

  • Oto Minderi 169 TL,

  • 4'lü Metal Sibop Kapağı 29,95 TL,

  • Bagaj Ahtapotu 49,95 TL,

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 44,95 TL, 

  • 4 Parça Oto Halı Paspas 349 TL, 

  • Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL,

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,

  • Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL, 

  • Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL, 

  • 300 gram Pasta Cila 39,95 TL, 

  • 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,

  • Bel Desteği 59,95 TL

Araç içi yatakları burada bulabilirsiniz.

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Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik
onedio.com

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu burada.

Philips kahve makineleri için buraya ve buraya tıklayın. üstelik indirimde olanlar var.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Mobilyalar burada

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