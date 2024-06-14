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15 - 21 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 15 - 21 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.06.2024 - 17:41

15 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Haziran 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 37,50 TL

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 37,50 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 127,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 109 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 149,50 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 109 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 67,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 215 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 37,75 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

  • Colagte Charcoal Diş Macunu 75 ml 44,50 TL

  • Colgate Çürük Önleyici Çocuk Diş Macunu 50 ml 24,90 TL

  • Colagete Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Belndax Şampuan Çeşitleri 500 ml 69,75 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 49,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Dankek Lokmalık Kek Çeşitleri 160 gr 16 TL 

  • Ülker Biskrem Extra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 184 gr 16 TL

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava

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