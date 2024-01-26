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İnci Taneleri ile Ekranlara Dönen Yılmaz Erdoğan'ın Akıllara Kazınan Filmleriyle Geçmişte Yolculuğa Çıkıyoruz

İnci Taneleri ile Ekranlara Dönen Yılmaz Erdoğan'ın Akıllara Kazınan Filmleriyle Geçmişte Yolculuğa Çıkıyoruz

Yılmaz Erdoğan
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:43

Oyuncu, yönetmen, yazar Yılmaz Erdoğan; İnci Taneleri isimli yapımla yeniden ekranlara geri döndü. İlk bölümüyle isminden epeyce söz ettiren bu yapım Yılmaz Erdoğan'ın nadir gördüğümüz televizyon işlerinden birisi oldu.

Yazdığı ve oynadığı karakterler ile hepimizin aklında yer edinen Yılmaz Erdoğan'ın son 25 yılda klasikleşen filmlerine gelin birlikte göz atalım.

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Yılmaz Erdoğan, 1980'li yılların sonlarından itibaren televizyon kanallarına içerikler yazmaya başlasa da, asıl çıkışını 1990'larda yaptı.

Yılmaz Erdoğan, 1980'li yılların sonlarından itibaren televizyon kanallarına içerikler yazmaya başlasa da, asıl çıkışını 1990'larda yaptı.

'Bir Demet Tiyatro' ve 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' işleriyle büyük ses getiren sanatçı, tüm Türkiye'de büyük ilgi gören Vizontele filmiyle sinemada derin izler bıraktı.

Hakkari'ye ilk kez televizyonun geldiğini anlatan bu yapım, özenle işlenmiş karakterleriyle büyük bir toplumsal sorunu komedi öğeleriyle sunmayı başardı.

İki buçuk milyon izleyiciye ulaşan Vizontele, uzun süre Türkiye'de sinemada en çok izlenen film olarak zirvede kaldı.

İki buçuk milyon izleyiciye ulaşan Vizontele, uzun süre Türkiye'de sinemada en çok izlenen film olarak zirvede kaldı.

Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun, Cem Yılmaz, Tolga Çevik gibi çok sayıda ismin rol aldığı Vizontele'de ülkenin en uzak noktalarından birinde, insanların günlük yaşamı ve televizyonla tanışmaları anlatıldı.

Vizontele filminin ardından Yılmaz Erdoğan'ın yükselişi devam etti.

2005 yılında İstanbul'daki bir hırsızlık çetesinin hikayesiyle yeniden izleyicinin karşısında çıktı. Vizontele'de beraber çalıştığı oyuncu kadrosunu bu filmde de büyük ölçüde korudu.

2005 yılında İstanbul'daki bir hırsızlık çetesinin hikayesiyle yeniden izleyicinin karşısında çıktı. Vizontele'de beraber çalıştığı oyuncu kadrosunu bu filmde de büyük ölçüde korudu.

Organize İşler de karakterleri ve hikaye örgüsüyle izleyiciden tam not almayı başardı. Vizontele ve Organize İşler filmlerinin ikinci filmleri çekilse de; her iki filmin ikincisi de ilk filmde olduğu gibi ağızlarda özel bir tat bırakmadı. 

Erdoğan ise yeni yapımlarına ara vermeden devam etti.

2013 yılında, yine kendisinin yazdığı, bu sefer bambaşka bir yapımla, Kelebeğin Rüyası filmiyle sinema seyircisini selamladı.

2013 yılında, yine kendisinin yazdığı, bu sefer bambaşka bir yapımla, Kelebeğin Rüyası filmiyle sinema seyircisini selamladı.

1940'lı yıllarda Zonguldak'ta verem hastası şairlerin hikayesini anlattığı bu yapım yüreklere dokundu. Yılmaz Erdoğan bu filmde, Şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.

Kelebeğin Rüyası yapımı, Erdoğan'ın komedi öğesini yoğun olarak kullanmadan da kaliteli işlere imza atabileceğinin önemli bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Vizontele'nin ardından doğup büyüdüğü topraklara Ekşi Elmalar filmiyle geri döndü Yılmaz Erdoğan. Bu sefer canlandırdığı karakter ise Doğu'nun muhafazakar ve geleneksel bir reisini yansıtıyordu.

Vizontele'nin ardından doğup büyüdüğü topraklara Ekşi Elmalar filmiyle geri döndü Yılmaz Erdoğan. Bu sefer canlandırdığı karakter ise Doğu'nun muhafazakar ve geleneksel bir reisini yansıtıyordu.

2016 yılında çekilen Ekşi Elmalar da tıpkı Vizontele gibi komedi öğeleriyle örülse de önemli toplumsal dokundurmalar içeren bir yapım olarak akıllarda kaldı.

Bazı insanların, ne kadar çabalarsanız çabalayın kendi öz benliklerinin dışına çıkamayacağı, ne kadar olgunlaştırmaya çalışırsanız çalışın hep 'ekşi' kalacakları mesajını akıcı bir kurguyla aktardı. 

Yılmaz Erdoğan, bizzat kendi yazıp yönetmese de çok sayıda farklı yapımda da oyuncu olarak roller aldı.

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Bu yapımların kuşkusuz en çok ses getireni dünyaca ünlü aktör Russell Crowe imzalı "The Water Diviner" filmi oldu.

Bu yapımların kuşkusuz en çok ses getireni dünyaca ünlü aktör Russell Crowe imzalı "The Water Diviner" filmi oldu.

Bu filmde Cem Yılmaz ile birlikte Crowe'a eşlik eden Erdoğan; Çanakkale Savaşı sonrası oğullarını arayan bir ANZAK babasına yardım eden bir Osmanlı subayını canlandırdı.

The Water Diviner filmi uluslararası platformlarda beklediği başarıyı göremese de Russell Crowe ile Türk oyuncuları buluşturmasından dolayı Türkiye'de büyük bir merakla izlendi.

Daha ziyade tiyatro ve sinema alanlarında projelerine alışkın olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ı ise en az gördüğümüz mecra hep televizyon dizileri oldu.

Daha ziyade tiyatro ve sinema alanlarında projelerine alışkın olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ı ise en az gördüğümüz mecra hep televizyon dizileri oldu.

Bundan dolayı, sanatçının İnci Taneleri dizisinin nasıl karşılık bulacağı ve beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunun zenginliği ve sosyal medyada oluşturduğu ilgi ise önümüzdeki bölümlerinde de epey ses getirme potansiyelinin olduğunu gösteriyor.

Dizide Erdoğan'a eşlik eden yetenekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi de dikkatlerin bu diziye yönelmesinin bir diğer sebebi olmuştu.

Dizide Erdoğan'a eşlik eden yetenekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi de dikkatlerin bu diziye yönelmesinin bir diğer sebebi olmuştu.

Dizinin ilk bölümü sonrası sosyal medyada en çok bahsedilen konular arasında giren İnci Taneleri'nin ikinci bölümünün de tanıtımı yayınlandı.

Bakalım Yılmaz Erdoğan; son 25 yıldır izleyiciyle buluşturduğu çok sayıda yapımında başardığı gibi, İnci Taneleri dizisiyle de derin izler bırakabilecek mi?

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