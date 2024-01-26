İnci Taneleri ile Ekranlara Dönen Yılmaz Erdoğan'ın Akıllara Kazınan Filmleriyle Geçmişte Yolculuğa Çıkıyoruz

'Bir Demet Tiyatro' ve 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' işleriyle büyük ses getiren sanatçı, tüm Türkiye'de büyük ilgi gören Vizontele filmiyle sinemada derin izler bıraktı.

Hakkari'ye ilk kez televizyonun geldiğini anlatan bu yapım, özenle işlenmiş karakterleriyle büyük bir toplumsal sorunu komedi öğeleriyle sunmayı başardı.