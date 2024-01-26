İnci Taneleri ile Ekranlara Dönen Yılmaz Erdoğan'ın Akıllara Kazınan Filmleriyle Geçmişte Yolculuğa Çıkıyoruz
İnci Taneleri ile Ekranlara Dönen Yılmaz Erdoğan'ın Akıllara Kazınan Filmleriyle Geçmişte Yolculuğa Çıkıyoruz
Oyuncu, yönetmen, yazar Yılmaz Erdoğan; İnci Taneleri isimli yapımla yeniden ekranlara geri döndü. İlk bölümüyle isminden epeyce söz ettiren bu yapım Yılmaz Erdoğan'ın nadir gördüğümüz televizyon işlerinden birisi oldu.
Yazdığı ve oynadığı karakterler ile hepimizin aklında yer edinen Yılmaz Erdoğan'ın son 25 yılda klasikleşen filmlerine gelin birlikte göz atalım.
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Yılmaz Erdoğan, 1980'li yılların sonlarından itibaren televizyon kanallarına içerikler yazmaya başlasa da, asıl çıkışını 1990'larda yaptı.
İki buçuk milyon izleyiciye ulaşan Vizontele, uzun süre Türkiye'de sinemada en çok izlenen film olarak zirvede kaldı.
2005 yılında İstanbul'daki bir hırsızlık çetesinin hikayesiyle yeniden izleyicinin karşısında çıktı. Vizontele'de beraber çalıştığı oyuncu kadrosunu bu filmde de büyük ölçüde korudu.
2013 yılında, yine kendisinin yazdığı, bu sefer bambaşka bir yapımla, Kelebeğin Rüyası filmiyle sinema seyircisini selamladı.
Vizontele'nin ardından doğup büyüdüğü topraklara Ekşi Elmalar filmiyle geri döndü Yılmaz Erdoğan. Bu sefer canlandırdığı karakter ise Doğu'nun muhafazakar ve geleneksel bir reisini yansıtıyordu.
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Bu yapımların kuşkusuz en çok ses getireni dünyaca ünlü aktör Russell Crowe imzalı "The Water Diviner" filmi oldu.
Daha ziyade tiyatro ve sinema alanlarında projelerine alışkın olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ı ise en az gördüğümüz mecra hep televizyon dizileri oldu.
Dizide Erdoğan'a eşlik eden yetenekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi de dikkatlerin bu diziye yönelmesinin bir diğer sebebi olmuştu.
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