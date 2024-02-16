İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da Vazgeçemeyen Vatandaşın "İBB’de Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Cevabı Güldürdü
İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da Vazgeçemeyen Vatandaşın "İBB’de Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Cevabı Güldürdü
Sokak röportajında 'İBB'de Kime Oy Vereceksiniz?' diye soran muhabire İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da vazgeçmeden cevap veren vatandaş güldürdü.
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31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adayların seçim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.
Her gün yeni bir anket ve anket sonucu değerlendirilirken sokak röportajları da başladı tabii. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye veya kim oy verecekleri elbette!
Geçtiğimiz saatlerde, Ardahan Kıraç'taki vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir, "İBB'de kime oy vereceksiniz?" sorusunu yönelttiği vatandaştan beklenmedik bir cevap aldı.
Ekrem İmamoğlu'ndan da Murat Kurum'dan da vazgeçemeyen vatandaş, "İmam Kurum" cevabıyla güldürdü!
Gelin, o anlara beraber bakalım!
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