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İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da Vazgeçemeyen Vatandaşın "İBB’de Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Cevabı Güldürdü

İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da Vazgeçemeyen Vatandaşın "İBB’de Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Cevabı Güldürdü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
16.02.2024 - 20:49

Sokak röportajında 'İBB'de Kime Oy Vereceksiniz?' diye soran muhabire İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da vazgeçmeden cevap veren vatandaş güldürdü.

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31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adayların seçim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde adayların seçim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Her gün yeni bir anket ve anket sonucu değerlendirilirken sokak röportajları da başladı tabii. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye veya kim oy verecekleri elbette!

Her gün yeni bir anket ve anket sonucu değerlendirilirken sokak röportajları da başladı tabii. Seçmenlerin şu sıralar karşısına çıkan en önemli soru ise belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye veya kim oy verecekleri elbette!

Geçtiğimiz saatlerde, Ardahan Kıraç'taki vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir, "İBB'de kime oy vereceksiniz?" sorusunu yönelttiği vatandaştan beklenmedik bir cevap aldı.

Geçtiğimiz saatlerde, Ardahan Kıraç'taki vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir, "İBB'de kime oy vereceksiniz?" sorusunu yönelttiği vatandaştan beklenmedik bir cevap aldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan da Murat Kurum'dan da vazgeçemeyen vatandaş, "İmam Kurum" cevabıyla güldürdü!

Ekrem İmamoğlu'ndan da Murat Kurum'dan da vazgeçemeyen vatandaş, "İmam Kurum" cevabıyla güldürdü!

Gelin, o anlara beraber bakalım!

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