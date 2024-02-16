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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinde Çekilen Son Video Ortaya Çıktı

Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinde Çekilen Son Video Ortaya Çıktı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
16.02.2024 - 19:13

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan gemide çekilen son görüntüler ortaya çıktı.

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Dün, Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında gövdesine su alan 69 metre büyüklüğündeki kargo gemisi batmış ve gemideki 6 kişilik mürettebat ekibi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Dün, Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında gövdesine su alan 69 metre büyüklüğündeki kargo gemisi batmış ve gemideki 6 kişilik mürettebat ekibi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bugün ise batan gemide çekilen son görüntüler ortaya çıktı.

Bugün ise batan gemide çekilen son görüntüler ortaya çıktı.

İşte o görüntüler 👇🏻

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