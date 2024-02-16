Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinde Çekilen Son Video Ortaya Çıktı
Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinde Çekilen Son Video Ortaya Çıktı
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan gemide çekilen son görüntüler ortaya çıktı.
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Dün, Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında gövdesine su alan 69 metre büyüklüğündeki kargo gemisi batmış ve gemideki 6 kişilik mürettebat ekibi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Bugün ise batan gemide çekilen son görüntüler ortaya çıktı.
İşte o görüntüler 👇🏻
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