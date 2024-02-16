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Ahmet Kaya'nın Abisi Mustafa Kaya Hayatını Kaybetti

Ahmet Kaya'nın Abisi Mustafa Kaya Hayatını Kaybetti

Ahmet Kaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
16.02.2024 - 18:54

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti...

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Ahmet Kaya'nın abisi müzisyen ve ressam Mustafa Kaya 14 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Ahmet Kaya'nın abisi müzisyen ve ressam Mustafa Kaya 14 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

TELE1’de Habere Doğru programının sunuculuğunu üstlenen Zeynel Lüle, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ünlü ismin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TELE1’de Habere Doğru programının sunuculuğunu üstlenen Zeynel Lüle, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ünlü ismin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lüle, Mustafa Kaya'nın yarın Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

Lüle, Mustafa Kaya'nın yarın Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

İşte Lüle'nin paylaşımı 👇🏻

İşte Lüle'nin paylaşımı 👇🏻
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