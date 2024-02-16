CHP’den İstifa Eden Gürsel Tekin İmamoğlu’nu Desteklemeyeceğini Açıkladı: “Bunlar Çürümüş Adamlar”

Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde 'Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir' diyerek CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.