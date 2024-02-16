CHP’den İstifa Eden Gürsel Tekin İmamoğlu’nu Desteklemeyeceğini Açıkladı: “Bunlar Çürümüş Adamlar”

Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde 'Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir' diyerek CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.
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Gürsel Tekin'e katıldığı bir yayında yerel seçimlerde tavrının ne olacağı, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için destek isteyip istemeyeceği soruldu.
Tekin'in soruya verdiği "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." yanıtı gündem oldu.
İşte o anlar;
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