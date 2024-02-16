Görüş Bildir
Haberler
Video
CHP’den İstifa Eden Gürsel Tekin İmamoğlu’nu Desteklemeyeceğini Açıkladı: “Bunlar Çürümüş Adamlar”

CHP’den İstifa Eden Gürsel Tekin İmamoğlu’nu Desteklemeyeceğini Açıkladı: “Bunlar Çürümüş Adamlar”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:57

İçerik Devam Ediyor

Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde 'Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir' diyerek CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gürsel Tekin'e katıldığı bir yayında yerel seçimlerde tavrının ne olacağı, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için destek isteyip istemeyeceği soruldu.

Gürsel Tekin'e katıldığı bir yayında yerel seçimlerde tavrının ne olacağı, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için destek isteyip istemeyeceği soruldu.

Tekin'in soruya verdiği "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." yanıtı gündem oldu.

Tekin'in soruya verdiği "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." yanıtı gündem oldu.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?