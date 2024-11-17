İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk'ün Anlattığı Tarihi Kasrı Kanco Köşkü Hikâyesine Şaşırdı: "Yapma Ya!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk tarafından ağırlanırken, Türk'ün anlattığı tarihi Kasrı Kanco Köşkü hikâyesi ilginç anlar ortaya çıkardı. İmamoğlu, Türk'ün 'Eskiden bu köşkte babama ait bir zindan vardı, suçluları burada tutardık' demesi üzerine şaşkınlığını 'Yapma ya!' diyerek ifade etti, bu da heyette gülüşmelere neden oldu. Türk, İmamoğlu'na ayrıca 7 Bin TL değerinde bir de tespih hediye etti.

Kaynak: T24