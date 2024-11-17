İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk'ün Anlattığı Tarihi Kasrı Kanco Köşkü Hikâyesine Şaşırdı: "Yapma Ya!"
İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk'ün Anlattığı Tarihi Kasrı Kanco Köşkü Hikâyesine Şaşırdı: "Yapma Ya!"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk tarafından ağırlanırken, Türk'ün anlattığı tarihi Kasrı Kanco Köşkü hikâyesi ilginç anlar ortaya çıkardı. İmamoğlu, Türk'ün 'Eskiden bu köşkte babama ait bir zindan vardı, suçluları burada tutardık' demesi üzerine şaşkınlığını 'Yapma ya!' diyerek ifade etti, bu da heyette gülüşmelere neden oldu. Türk, İmamoğlu'na ayrıca 7 Bin TL değerinde bir de tespih hediye etti.
Kaynak: T24
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'in Derik ilçesindeki tarihi Kasrı Kanco köyünde Ahmet Türk tarafından ağırlandı.
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Etkinlikte, 600 kişilik özel bir yemek servisi yapıldı ve Ahmet Türk, köşkün mistik özelliklerini ve Taş Kapı'daki eski yazılar ve figürleri anlattı.
İmamoğlu, Türk'ün "Eskiden bu köşkte babama ait bir zindan vardı, suçluları burada tutardık" demesi üzerine şaşkınlığını "Yapma ya!" diyerek ifade etti, bu da heyette gülüşmelere neden oldu.
Yemek sonrası İmamoğlu ve beraberindeki heyet, eski Mardin'e geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Ahmet Türk, İmamoğlu'na 7 bin TL değerinde kehribar tespih hediye etti. İmamoğlu, ziyaret boyunca bölge esnafıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
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