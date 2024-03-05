İlker Kaleli'nin Başrolde Olduğu İspanyol Dizisi 'La pasión turca' Bol Sevişmeli Fragmanıyla Herkesi Büyüledi
İlker Kaleli'nin Başrolde Olduğu İspanyol Dizisi 'La pasión turca' Bol Sevişmeli Fragmanıyla Herkesi Büyüledi
1994 yılında vizyona giren 'La pasión turca' filmi o zamanlar konusuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde başrollerde Maggie Civantos ve İlker Kaleli'nin yer aldığı aynı adlı dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelin dizinin fragmanına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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1994 yılında vizyona giren 'La pasión turca', yani Türkçe adıyla 'Türk Tutkusu' erotik gerilim türünde dikkat çeken bir filmdi.
Vicente Aranda'nın yazdığı ve yönettiği film, Antonio Gala'nın popüler bir romanından uyarlanmış; filmin başrollerinde ise Ana Belén ile Georges Corraface başrolde yer almıştı.
Film, genç bir kadının arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Türkiye'de grubun rehberliğini yapan bir Türk genci olan Yaman'a aşık olmasını konu almıştı.
Şimdilerle aynı adlı bir dizi ekranlara geliyor. Çekimleri İspanya'da ve Türkiye'de gerçekleştirilen 'La pasión turca', 6 bölüm olarak 24 Mart tarihinde prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.
Dizi, İspanyol bir güzel sanatlar profesörü ile Türk sevgilisinin romantik ve tutkulu ilişkilerini konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.
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Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çeken diziden yeni bir fragman bugün yayımlandı. Dizinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.
Peki sosyal medyadaki kullanıcılardan diziye ne tepkiler geldiğine hep birlikte bakalım.
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Siz 1994'te filmi olan ve sevişme sahneleri yüzünden çok tartışılan 'Türk Tutkusu' dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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