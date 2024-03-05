İlker Kaleli'nin Başrolde Olduğu İspanyol Dizisi 'La pasión turca' Bol Sevişmeli Fragmanıyla Herkesi Büyüledi

1994 yılında vizyona giren 'La pasión turca' filmi o zamanlar konusuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde başrollerde Maggie Civantos ve İlker Kaleli'nin yer aldığı aynı adlı dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelin dizinin fragmanına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.