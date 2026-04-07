İlkay Şencan Kimdir? DJ İlkay Şencan Gözaltına mı Alındı?

İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik prodüktörüdür. 1989 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, elektronik müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve kısa sürede 'Gangsta House' ile 'Deep House' türlerini harmanladığı kendine has tarzıyla dünya çapında ün kazanmıştır.

İlkay Şencan Nereli ve Kaç Yaşında?

İlkay Şencan, aslen İstanbulludur. 1989 doğumlu olan başarılı prodüktör, 37 yaşındadır. Müzikal yolculuğuna İstanbul’da başlamış olsa da bugün çalışmalarıyla Los Angeles’tan Berlin’e kadar geniş bir coğrafyada tanınmaktadır.

İlkay Şencan’ın En Popüler Şarkıları Hangileri?

Dünya müzik listelerinde (Billboard, Shazam, Spotify Global) yer alan en popüler İlkay Şencan şarkıları şunlardır:

Don’t Say Goodbye (Alok & Tove Lo iş birliği)

Rockstar (Remix)

Do It

Mary Jane (Remix)

All The Things She Said

İlkay Şencan ve Simge Sağın Sevgili mi?

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından biri İlkay Şencan’ın özel hayatıdır. İlkay Şencan, ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birliktelik yaşamaktadır. İkilinin hem profesyonel müzik projelerinde hem de sosyal hayattaki paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi görmektedir.