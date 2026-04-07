İlkay Şencan Kimdir? DJ İlkay Şencan Gözaltına mı Alındı?

Esra Demirci - TV Editörü
07.04.2026 - 09:30

Elektronik müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran İlkay Şencan, son yılların en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Global listelerde 'Don’t Say Goodbye' gibi hitlerle fırtınalar estiren sanatçı gözaltına alınan İlkay Şencan'ın kariyeri ve özel hayatı merak edildi. Peki, DJ İlkay Şencan kimdir, neden gözaltına alındı?

İlkay Şencan Kimdir? İlkay Şencan Nereli, Kaç Yaşında ve Şarkıları Neler?

İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik prodüktörüdür. 1989 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, elektronik müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve kısa sürede 'Gangsta House' ile 'Deep House' türlerini harmanladığı kendine has tarzıyla dünya çapında ün kazanmıştır.

İlkay Şencan Nereli ve Kaç Yaşında?

İlkay Şencan, aslen İstanbulludur. 1989 doğumlu olan başarılı prodüktör, 37 yaşındadır. Müzikal yolculuğuna İstanbul’da başlamış olsa da bugün çalışmalarıyla Los Angeles’tan Berlin’e kadar geniş bir coğrafyada tanınmaktadır.

İlkay Şencan’ın En Popüler Şarkıları Hangileri?

Dünya müzik listelerinde (Billboard, Shazam, Spotify Global) yer alan en popüler İlkay Şencan şarkıları şunlardır:

  • Don’t Say Goodbye (Alok & Tove Lo iş birliği)

  • Rockstar (Remix)

  • Do It

  • Mary Jane (Remix)

  • All The Things She Said

İlkay Şencan ve Simge Sağın Sevgili mi?

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından biri İlkay Şencan’ın özel hayatıdır. İlkay Şencan, ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birliktelik yaşamaktadır. İkilinin hem profesyonel müzik projelerinde hem de sosyal hayattaki paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi görmektedir.

İlkay Şencan Neden Gözaltına Alındı?

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
